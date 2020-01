Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Was einst bei den Grünen bundesweit belächelt wurde, ist nun auch bei Hennigsdorfs SPD Realität geworden. Seit dieser Woche hat die Partei eine Doppelspitze. Christine Freund (45) und Udo Hoffmann (65) erhielten bei der Wahl jeweils 17 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Zu Beisitzern wurden Robert Bartehl, Patrick Krüger, Christian Kuhn und Michael Mertke gewählt.

Die neuen Vorsitzenden haben sich vorgenommen, mehr fürs innerparteiliche Wohlbefinden zu tun und neue Mitglieder werben zu wollen. Mit derzeit 60 Sozialdemokraten ist deren Zahl binnen Jahresfrist stabil geblieben.

Nicht zum ersten Mal verspricht ein neuer SPD-Vorstand, die Außenwirkung zu verbessern. "Wir wollen nach Hennigsdorf stärker ausstrahlen", sagt Hoffmann. Einerseits sollen dazu Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter und Instagram genutzt werden. Andererseits möchte die Doppelspitze die Hennigsdorfer auch stärker zum Diskutieren anregen. "Den Info-Stand unterm Sonnenschirm am Samstag um 10 Uhr auf dem Marktplatz wird es auch noch geben, aber nicht nur den", versichert Hoffmann. Er wünscht sich auch öffentliche Foren zu Themen, die die Stadt und ihre Bewohner bewegen.

Zwar kann von Hennigsdorf aus nur wenig Einfluss auf die Arbeit der Bundes-SPD genommen werden. Hoffmann spricht dennoch davon, dass er sich zur Kandidatur um den Hennigsdorfer Parteivorsitz entschlossen habe, "weil ich ganz klar dafür bin, dass die SPD aus der Koalition im Bund aussteigt. Mit meiner Arbeit will ich ein bisschen helfen, den Niedergang unserer Partei aufzuhalten." In dieser Hinsicht sei er mit Christine Freund einer Meinung. Man ziehe dabei an einem Strang.