Kratz Volker Gerling aus Groß Dölln ist der einzige professionelle Daumenkinograf Deutschlands. Er zeigte am Sonnabend in der Kunstkate in Kraatz sein abendfüllendes Programm "Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt".

Vor etwa zwanzig Jahren hat Volker Gerling die Schnittstelle zwischen Fotografie und Film für sich entdeckt. Er porträtiert Menschen und fotografiert sie zwölf Sekunden hintereinander. Aus dieser kleinen Fotoserie entstehen in der Folge seine bewegenden Daumenkinos. Für die Zuschauer werden sie abgeblättert und von einer Kamera auf eine Großleinwand übertragen. So entsteht Daumenkino-Kino. Dazu erzählte Volker Gerling auch in Kraatz die Geschichten der jeweils porträtierten Personen.

Schritt für Schritt zu 24 Bildern

In dem Film "Der kleine Soldat" (1960) von Jean-Luc Godard sagt der Deserteur Bruno einen zum Klassiker gewordenen Satz: "Die Fotografie, das ist die Wahrheit. Kino, das ist die Wahrheit, 24 Mal in der Sekunde."

Bis das Kino allerdings in der Lage war, 24 Bilder die Sekunde zu projizieren, mussten viele Apparaturen erfunden und Versuche gestartet werden, die Bilder zum Laufen zu bringen. "Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt." Das klingt nach einer puren, analogen und sinnlichen Erfahrung. Der Begriff "Wanderausstellung" wird von Volker Gerling anders interpretiert, als man ihn sonst kennt. Gerling trägt auf der Wanderschaft einen Bauchladen mit einigen ausgewählten Daumenkinos vor sich her und lädt auf der Straße zur Ausstellungsbesichtigung ein. Dabei sind auf den 4 000 Kilometern seiner Wanderschaft immer neue Daumenkinos entstanden.

Wer den Auftritt in Kraatz verpasst hat, der kann Kinograf Volker Gerling persönlich am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Mai, anlässlich des Tag desOffenen Ateliers in seinem Heimatort Groß Dölln, in der Reihenstraße 49, besuchen.