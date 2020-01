Emil Lauer

Borgsdorf Es ist der jährliche Höhepunkt in der Schulbibliothek Borgsdorf. Jeden Januar hängen am beleuchteten "Wunschbaum" die Wünsche der Kinder für neuen Lesestoff in der Einrichtung. "Die Eltern oder Großeltern sowie Besucher haben dann die Möglichkeit, einen der Wünsche mitzunehmen und das Buch zu kaufen", erklärt Bibliothekarin Kathleen Fischer. "Auch der Stadtverein hat schon mehrere Bücher für uns gekauft. Das Projekt ist sehr erfolgreich", so Fischer. Die Aktion geht noch bis Ende Januar. Noch hängen einige Zettel am Baum.