Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Mit harschen Worten reagierte Glienickes Bürgermeister Hans-Günther Oberlack (FDP) auf die inzwischen wieder zurückgezogene Idee von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), künftig Passfotos nur noch im Einwohnermeldeamt zu machen. Das war wieder eine typische Idee der Bundesverwaltung, die scheinbar glaubt, die Gemeinden hätten unterbeschäftigtes Personal und überdimensionierte Amtsräume", kommentierte er den Vorschlag der Bundesregierung in einer Stellungnahme. "Offensichtlich scheint nicht bekannt zu sein, welcher Aufwand hinter einem Passbild steckt. Im Augenblick müssen die Mitarbeiter im Meldeamt nur das fertige Passbild scannen. Das dauert wenige Sekunden. Müssten die Passbilder dort gemacht werden, so ist die Rede von Minuten", so Oberlack. Zudem würden sich die Gemeinden auch zusätzliches Konfliktpotenzial ins Haus holen. Alle Probleme beim Fotografieren sind zurzeit Angelegenheit der Fotografen. Würde die Idee des Bundes umgesetzt, müssen sich die Mitarbeiter der Gemeinden die entsprechenden Kommentare anhören und Fehler beheben, befürchtet Oberlack. Ein Aspekt sei dabei bisher überhaupt nicht bedacht worden. Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes müssen die Gemeinden ab 2021 Umsatzsteuer für alle Leistungen abführen, die auch von Privaten erbracht werden könnten. "Dass das bei Passbildern der Fall ist, haben die Fotografen seit vielen Jahrzehnten bewiesen."

Deshalb plädiert Oberlack für die Zulassung von qualifizierten Fotografen. Schließlich seien die technischen Möglichkeiten einer sicheren Übertragung von einem Fotostudio zur Meldebehörde gegeben.