Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt ist die internationalste Stadt Brandenburgs. 10,4 Prozent Bewohner mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit verzeichnet das Einwohnermeldeamt. 19 Prozent der Frankfurter Kindergartenkinder haben mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft, die meisten davon polnischer.

In Słubice lernen alle Kinder ab drei in der Kita Englisch. In Frankfurt sprechen in sechs Kitas muttersprachliche Erzieher mit den Kindern polnisch, doch in keiner Słubicer Kita arbeiten deutsche Muttersprachler. Im Collegium Polonicum gibt es Bücher auf Tschuwaschisch und Kaschubisch. Frankfurts Stadtbibliothek verfügt über knapp 22 000 Medien in französischer Sprache, jedoch nur 13 000 in russischer, dabei gibt es mehr als 600 russisch- und ukrainischsprachige Frankfurter in der Stadt. Allerdings ist Französisch die meist gelernte Fremdsprache nach Englisch in Schulen und Volkshochschule und liegt immer noch knapp vor Polnisch. In Słubice lernen 50 Prozent der Schüler Deutsch.

Die Fakten kann man dem gerade erschienenen Mehrsprachigkeitsreport des Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrums entnehmen. Auf 32 Seiten liefert die im Bolfrashaus kostenlos erhältliche Broschüre Daten zu Bevölkerung, zur sprachlichen Vielfalt und Sprachlernangeboten in der Doppelstadt. "Wir wollen damit das Bewusstsein für Mehrsprachigkeit stärken und Lust machen, Sprachen zu lernen", sagt Katrin Becker vom Kooperationszentrum. Sie und ihre Kollegin Natalia Majchrzak haben ein halbes Jahr an dem Werk gearbeitet, haben Verwaltungsstellen Schulen und Kitas angerufen, Zahlen eingeholt und erfahren mit welcher Methodik gearbeitet wird. Auch sonst wenig beachtete Herkunftssprachen werden in dem Report sichtbar: So nehmen außerhalb der Schulzeit Frankfurter Kinder schulübergreifend muttersprachlichen Unterricht in vier Sprachen in Anspruch: etwa 76 Kinder in Arabisch und 12 in Vietnamesisch.

Einige Kurzinterviews lockern das Zahlenwerk auf. Da erzählt Chorleiterin Heidelore Schwanenberg, wie sie durch ein polnisches Kuckuckslied begann die zischende Nachbarsprache zu lernen. Oder ein aus Kasachstan hergezogener und in Eisenhüttenstadt arbeitende Słubicer erklärt, wann und wie er Deutsch, Ukrainisch, Polnisch nutzt.

Die Erhebung ist Grundlage für das Mehrsprachigkeitskonzept, das im Gemeinsamen Handlungsplan 2030 vermerkt ist, der Ende 2019 beschlossen wurde. Interessant ist in dem Zusammenhang die Zahl der Frankfurter Kita-Kinder mit deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft: nämlich 138, weitere 245 haben einen polnischen Pass: Alles potentielle Kandidaten für die bilinguale Grundschule, um die die Stadt schon lange in Potsdam kämpft.

Nicht ganz der Realität entspricht wohl der Słubicer Ausländeranteil von 5,9 Prozent – tatsächlich dürfte er durch viele nicht dauerhaft gemeldete Arbeitsmigranten aus der Ukraine mindestens so hoch wie in Frankfurt sein.