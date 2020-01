MOZ

Woltersdorf (MOZ) Sie war voller Pläne und wollte am 16. März zur Eröffnung des Cottbuser Bücherfrühlings lesen. Am Sonnabend aber ist Ingeburg Schirrmacher gestorben. Die Lyrikerin, die lange in Woltersdorf gelebt hat, wurde 90 Jahre alt.

Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete am Dienstag der Landesverband des Freien Deutschen Autorenverbandes, dessen Ehrenmitglied Ingeburg Schirrmacher war. Der Verband würdigte sie als "eine der besten Lyrikerinnen unserer hiesigen Literaturlandschaft." Woltersdorfs Bürgermeisterin Margitta Decker sagte: "Sie war eine Dichterin, die sich immer sehr lebendig eingemischt hat: Eine starke, beeindruckende Frau mit klugen und streitbaren Gedanken, mit einem einzigartigen empfindsamen Leben, mit allem Für und Wider." Am 21. Februar, 12 Uhr, wird Ingeburg Schirrmacher in Woltersdorf beigesetzt.