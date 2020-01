Manja Wilde

Rauen (MOZ) Für Kirsten Schmitt beginnt die Partnersuche mit einem Schreck. Im November 2001 meldet sich die Fürstenwalderin bei einem Dating-Portal im Internet an. "Am nächsten Morgen hatte ich mehr als 120 Mails", erinnert sie sich und lacht. Am liebsten will sie die Nachrichten gleich wieder löschen. "Ich fand das furchtbar befremdlich." Sie liest sie dann doch und findet zwei witzig. "Eine davon war von Rainer."

Kirsten Schmitt lacht wieder ihr herzliches Lachen. Ihre langen, dunklen Haare glänzen im Morgenlicht. Beim Erzählen berührt ihre Hand immer mal wieder den Arm ihres Mannes. Seit 19 Jahren sind die beiden ein Paar. Für die Valentins-Serie der MOZ lassen sie ihre Geschichte Revue passieren. Denn im 30. Jahr der Wiedervereinigung stellen wir bis zum Valentinstag Pärchen vor, die aus beiden Teilen Deutschlands stammen.

Heirat nach wenigen Monaten

Bei den Schmitts ist Rainer der "Wessi". Der 51-Jährige wächst in Mannheim auf, studiert in München Wirtschaftsinformatik und findet über einen Studentenjob zu seiner heutigen Arbeit als Nachrichten-Regisseur beim Springer-Konzern. Ein Firmen-Umzug führt ihn nach Berlin. Mit seinen Kollegen sitzt er dort "ständig aufeinander", aber neue Freunde lassen sich in der Großstadt nicht so schnell finden.

Kirsten Schmitt geht es ähnlich: Als sie nach zwölf Jahren von Potsdam nach Fürstenwalde zurückkehrt, ist von ihren alten Freunden keiner mehr da. Sie fährt allein nach Berlin ins Theater, mischt sich unter die Leute – meldet sich auf dem Dating-Portal an. Und plötzlich ändert sich ihr Leben.

Eine Woche nach der ersten Mail treffen sich Kirsten und Rainer in einem Lokal in Fürstenwalde. Um zu wissen, wo die Stadt überhaupt liegt, setzt sich der Mannheimer in den Tagen zuvor ins Auto, erkundet die Lage. Immerhin habe er damals mehr über Frankreich gewusst als über die DDR, sagt Schmitt.

Die Ausflüge lohnen sich. Der Novemberabend 2001 mit Kirsten Schmitt ist so nett, dass sich die beiden am nächsten Tag wiedersehen. Es knistert. Im Dezember folgt der Heiratsantrag. Im April 2002 geben sich die Verliebten im Standesamt das Ja-Wort. "Die Eltern haben uns für verrückt erklärt", sagt Kirsten Schmitt. Im Juni 2002 folgt die kirchliche Trauung. Im August ziehen die beiden zusammen. 2003 kommt Tochter Emma zur Welt, Kirsten Schmitt bringt außerdem einen Sohn mit in die Ehe. Das Pärchen baut ein Haus in Rauen. Wegzugehen kommt nicht infrage. Denn 2004 übernimmt Kirsten Schmitt die Firma des Vaters – die Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum GmbH.

Und das Ost-West-Thema – hat es je eine Rolle gespielt? "Wir haben uns keine Gedanken gemacht, wir hatten ja die rosarote Brille auf", sagt Kirsten Schmitt. Das Umfeld sei skeptischer gewesen. "Muss denn unser Rainer unbedingt eine Ossi-Frau nehmen", gibt sie den Tenor von damals wider. Er habe allerdings schon mal gedacht, seine Frau "tickt nicht richtig", als sie ihm eröffnet hat, die sechs Monate alte Tochter in die Krippe zu bringen, sagt Rainer Schmitt. "Aber heute", fügt er an, "bin ich ein großer Verfechter des in DDR-Zeiten aufgebauten Sozialsystems."

Spontan Oldtimer gekauft

Jetzt, wo die Kinder groß sind, bleibt wieder mehr Pärchenzeit. Donnerstags gehen die Schmitts tanzen, im Sommer fahren sie im Oldtimer durch die Landschaft. Rainer Schmitt engagiert sich auch im Heimatverein, hat sich mit um den Nachlass des Heimatforschers Andreas Simon gekümmert und baut mit anderen eine Ortschronistengruppe auf.

Und was gefällt ihm besonders an seiner Frau? "Sie ist taff, sie ist zielstrebig und sie bremst mich manchmal", sagt Rainer Schmitt. Kirsten Schmitt lacht. Sie muss an den Auto-Transporter denken, der eines Morgens vor der Tür steht und einen Oldtimer liefert. Den hatte ihr Mann ersteigert, aber vergessen, Bescheid zu sagen.

Mitmachen: Wenn auch Sie ein glückliches Ost-West-Paar sind, dann melden Sie sich bei uns und erzählen Ihre Geschichte. Rufen Sie an oder schreiben Sie eine E-Mail – am besten sofort, aber bis spätestens 12. Februar. Telefon: 03361 590350 oder fuerstenwalde-red@moz.de. Unter allen Teilnehmern verlosen wir romantische Preise.

Die Tanzschule United Dancers aus Fürstenwalde spendiert einen Paartanzkurs. Die Gewinner lernen in zehn Tanzstunden Walzer, Rock‘n Roll, Discofox, Salsa und einiges mehr.

Die Parkbühne in Fürstenwalde lädt ein Pärchen zum Sommerkino ein. Der Termin darf frei gewählt werden. Noch ist das Programm nicht veröffentlicht.

Die Villa Contessa in Bad Saarow spendiert eine private Wellness-Nacht für zwei Personen. Die Gewinner haben den Spa-Bereich des Hotels ab 20 Uhr für sich ganz alleine.

Das Hotel Kranichsberg in Woltersdorf, direkt an der Schleuse gelegen, spendiert einem Pärchen ein romantisches Abendessen mit Übernachtung.