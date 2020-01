Markant: So soll der Haupteingang des Eckhauses Berliner Straße 76, Walther-Bothe-Straße einmal aussehen. Die OWG will dort 56 altersgerechte Wohnungen für betagte Genossenschaftsmitglieder schaffen. Mit dem Bau wird noch in diesem Jahr begonnen. © Foto: OWG

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) will in diesem Jahr mit dem Bau eines altersgerechten Wohnhauses an der Berliner Straße, Ecke Walther-Bothe-Straße beginnen. "Innerhalb unserer Genossenschaft gibt es zahlreiche Mitglieder, die nach dieser speziellen Wohnform nachgefragt haben", wissen die beiden Vorstände Bernd Küken und Lutz Lachmann. Diesem Wunsch will die OWG gern nachkommen und damit ihr Angebot deutlich erweitern. 56 altersgerechte Wohnungen werden in dem fünfgeschossigen Eckhaus insgesamt entstehen. Davon 48 Zwei-Raumwohnungen und acht Drei-Raumwohnungen.

Lückenschluss nicht möglich

"Gern hätten wir mit dem Neubau eine geschlossene Blockrandbebauung zwischen unseren Häusern an der Berliner Straße 68 und an der Walther-Bothe-Straße 10 geschaffen", sagt Bernd Küken. Doch dafür steht das kleine gelbe Häuschen der Sisha-Bar den OWG-Plänen im Wege. Es habe zwar Verkaufsverhandlungen mit dem Eigentümer gegeben. Allerdings konnte der sich für einen Verkauf der Immobilie nicht erwärmen. "Wäre dort ein Lückenschluss möglich, hätten wir 25 altersgerechte Wohnungen mehr bauen können", bedauert Lachmann die verhinderte Chance.

Wie schon die im Rohbau fertiggestellte OWG-Seniorenresidenz an der westlichen Walther-Bothe-Straße, in der noch eine Kita mit 70 Plätzen das Projekt zu einem Generationenhaus machen soll (wir berichteten), werde auch das altersgerechte Haus keine geschlossene Einrichtung. "Wir wollen dort mit einem Café- und Kantinen-Betrieb auch einen Ort der Begegnung schaffen", sind sich die OWG-Vorstände einig.

Die Vollküche im Generationenhaus Walther-Bothe-Straße 59 soll auch die Essensversorgung mit frischen Mahlzeiten im altersgerechten Wohnhaus sicherstellen. Eine Anlaufstelle für die Bewohner, die auf Beratung und Hilfe angewiesen sind, werde es natürlich ebenfalls im Haus geben. "Service wird bei uns eine wichtige Rolle spielen", sagt Küken.

Bereits im Dezember vorigen Jahres hat die OWG mit der Vermietung ihres Neubaus an der Walther-Bothe-Straße 53e-g, in unmittelbarer Nachbarschaft zum grünen Bahndamm der ehemaligen Umgehungsbahntrasse, begonnen. "Für fast alle Wohnungen haben wir bereits Mieter gefunden", sind Küken und Lachmann stolz auf das Objekt. Die 30 Wohnungen der gehobenen Ausstattung, zu der etwa Echtholzparkett gehört, verfügen über jeweils zwei Balkone, einen zur Ost- und einen größeren zur Süd-Westseite. Der Mietpreis liegt bei zwölf Euro pro Quadratmeter.

Kremmener Straße muss warten

Ein anderes großes Vorhaben der OWG werde sicher in den kommenden Jahren noch angepackt, habe derzeit aber nicht die große Dringlichkeit: die Bebauung des Grundstücks zwischen dem städtischen und dem jüdischen Friedhof an der Kremmener Straße. Da befinde sich der Bebauungsplan noch im Verfahren, sei also noch nicht in Kraft.

150 Wohnungen in elf Häusern plant die OWG auf der Fläche. Aufzüge, die ein Kostenfaktor seien, werde es in den Dreigeschossern nicht geben. "Unsere Absicht, dort kostengünstigen Wohnraum für sieben Euro pro Quadratmeter anzubieten, werden wir bei den aktuellen Baupreisen nicht mehr einhalten können", bedauern Küken und Lachmann. Nachdem schon die Preise allein für Baumaterialien enorm gestiegen seien und sich auch die Kosten für das Bauen insgesamt nahezu verdoppelt hätten, sei ein solcher Mietpreis nicht mehr realistisch, sagen Küken und Lachmann. Eine Teilfläche auf dem Areal ist als "Gemeinbedarf" ausgewiesen. Dort soll eine Kita entstehen. OWG und Stadt seien darüber noch im Gespräch.