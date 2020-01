Irina Voigt

Rüdersdorf (freie Autorin) Vous parlez français?" Am Mittwochvormittag im Rüdersdorfer Anton-von-Heinitz-Gymnasium lautete die Antwort gleich hundertstimmig: "Oui bien sur."

Dort feierte die Leistungs- und Begabtenklasse (LuBK) 10/1, wie es an der Schule üblich ist, am 22. Januar den Jahrestag des Élysée-Vertrages zwischen Frankreich und Deutschland von 1963 und das gleich mit rund 100 ausgewählten Schülerinnen und Schülern der anderen Französisch-Klassen. Bei dieser Gelegenheit zeichnete die Fachbereichsleiterin Katharina Hoepner auch die drei fleißigsten und talentiertesten Sprach-Schülerinnen und -Schüler der jeweiligen Jahrgangsstufen 7 bis 12 aus und der Leistungskurs der Elftklässler gab ein Gastspiel.

Wie weit die Kenntnisse der Jugendlichen in der Fremdsprache reichen, konnten sie an einem halben Dutzend Stationen beweisen. Die 24 Mädchen und Jungen der 10/1 hatten diese sorgfältig vorbereitet und mit umfassenden deutsch-französischen Inhalten versehen. Da informierten die Austauschschüler Emilie, Fabian und Jolina über ihre Erlebnisse an französischen Schulen und in den dortigen Familien, die sie aufgenommen hatten. Sie wurden nicht müde, Fragen zu beantworten und zu berichten, wie es ihnen in ihren Austauschwochen oder -monaten in Frankreich ergangen war, und sie hatten zur Veranschaulichung von Unterrichtsheften bis Tagebüchern allerhand Material mitgebracht.

Am Quizstand bei Nils, Konstantin und Jolina war Allgemeinwissen gefragt. Per Abstimmung übers I-Pad wurde Wissen erfragt und ein Ranking erstellt. Die teilweise humorvollen Fragen hatten sich die Zehntklässler selbst ausgedacht und natürlich wurden die Gewinner am Rechner sofort ermittelt. Bei einem Memory mussten typische Speisen namentlich und per Bild zusammengebracht werden. Aber auch ein kleiner französischer Imbiss mit leckeren Crêpes wurde geboten und nach dem Ende der Veranstaltung gab es Croissants für alle.

Geschichtskenntnisse wurden abgefragt, als es galt, die historische Reihenfolge der Verträge an einer Tafel darzustellen. Den Abschluss des Tages der französischen Sprache gestalteten die Zehntklässler dann noch mit einem gemeinsamen Bühnenauftritt, für den es viel Applaus gab.

Marlen Eißer, die Französisch-Lehrerin, verfolgte mit Stolz das Agieren ihrer Schüler, die den Tag seit Wochen vorbereitet hatten. "Das ist ein guter Jahrgang", lobte sie. Der Pädagogin liegt seit zehn Jahren die sogenannte Doppelqualifikation AbiBac am Herzen. Das ist das deutsch-französische Abitur, das an diesem Gymnasium – bisher einmalig im Land Brandenburg – erworben werden kann.

Für das AbiBac haben die Schüler seit der fünften Jahrgangsstufe verstärkten Französischunterricht, ab der 7. Klasse werden Geografie zweisprachig und ab der 10. zudem Geschichte bilingual gelehrt und gelernt. Bildungsaufenthalte, aber auch Ferientage in Frankreich bringen den Gymnasiasten zusätzlich Kultur und Sprache näher.