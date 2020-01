Frankfurt (Oder) (MOZ) Von heute an absolvieren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein israelischer Amtskollege Reuven Rivlin einen wahren Gedenkmarathon für die in den deutschen Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs ermordeten Juden.

Dem Forum in der zentralen israelischen Gedenkstätte Yad Vashem schließen sich am Montag die Erinnerungsfeier im polnischen Auschwitz sowie am 29. Januar eine Gedenkstunde im Bundestag an.

Das gemeinsame Auftreten zeigt vor allem, dass die Haltung, mit der sich die Mehrheit der heutigen Deutschen an die Verbrechen erinnert, von den Israelis als aufrichtig akzeptiert wird. Selbst wenn antisemitische Vorfälle wie der jüngste Anschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale immer wieder Anlass zu neuer Besorgnis geben.

Dagegen liefern sich unsere östlichen Nachbarn, insbesondere Polen und Russland, wahre Gedenkschlachten. Polens Staatspräsident Andrzej Duda hat seine Teilnahme in Yad Vashem abgesagt, weil ihm dort – im Gegensatz zu Steinmeier und auch zu Wladimir Putin – kein Rederecht eingeräumt wurde. Seither sind aus Warschau üble Verschwörungstheorien zu hören. Etwa, dass der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Mosche Kantor, der das Forum in Yad Vashem mitorganisiert, als Sohn eines Soldaten der Roten Armee in Moskau geboren wurde und als schwerreicher russischer Unternehmer einen kurzen Draht zum Kreml-Chef hat. In Israel wiederum ergab eine Umfrage der polnischen Botschaft, dass noch immer jeder zweite Israeli eine negative Ansicht über Polen hat. Zwei Drittel der Befragten meinten, dass Polen nur widerwillig eine Mittäterschaft bei der Judenverfolgung während der Nazizeit zugegeben habe. Eine Rolle spielt dabei, dass der größte Teil der von den Deutschen ermordeten Juden aus Polen stammte.

Russlands Präsident Putin hatte noch vor dem Jahreswechsel die Geschichte neu interpretiert und Polen gar eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterstellt. Den damaligen polnischen Botschafter in Nazi-Deutschland bezeichnete er als "antisemitisches Schwein".

Die Vergangenheit wird auf diese Weise zur Schablone für heutige politische Schlachten. Für Putins Machterhalt ist es von überragender Bedeutung, wenn er sich beim 75. Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland als Bewahrer der Stärke Russlands und der Sowjetunion darstellen kann.

Und Polen blickt auf eine Präsidentenwahl im Frühjahr. Die Regierungspartei PiS will auf jeden Fall erreichen, dass ihr Mann Andrzej Duda wiedergewählt wird. Da bringt es für den Amtsinhaber in Warschau im Zweifel innenpolitisch mehr Punkte, wenn er seine Reise nach Yad Vashem unter den gegebenen Umständen absagt und somit für Polens Stolz und Ehre einsteht, als sich dort nur in der zweiten Reihe einzufinden.

Umgekehrt kommt Putin nicht nach Auschwitz, obwohl das Lager 1945 von sowjetischen Soldaten befreit wurde. Die polnische Regierung hatte davon abgesehen, ihn einzuladen.

