Nach der Sprengung: Zurück bleibt ein etwa sechs Meter breiter und drei Meter tiefer Krater im Müncheberger Stadtforst. Drei Meter hoch türmte sich zuvor auch das zusätzlich aufgebrachte Besatzmaterial mit dämmender Wirkung. Matthias Metke (l.), Truppführer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, schaut prüfend nach oben, ob umstehende Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. © Foto: Gabriele Rataj/MOZ

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Am Ende ist alles recht unspektakulär. Zu sehen ist die Sprengung der 100-Kilo-Fliegerbombe russischer Herkunft im Müncheberger Stadtwald aus etwa 600 Metern Entfernung überhaupt nicht. Dafür rumst es am Mittwochvormittag ziemlich laut. Sie hätte den dumpfen Knall bis in den Keller hinein gehört und gespürt, berichtet eine der eingeteilten 15 Sicherungsposten von einer Bewohnerin, die etwas außerhalb des Sperrkreises wohnt.

In der Müncheberger Siedlung befinden sich 23 Grundstücke innerhalb dieses Sperrkreises, der durch die Größe der zu sprengenden Bombe und damit auch durch die Reichweite möglichen Splitterwurfs bestimmt ist. Das lege der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei fest, nachdem er sich das Corpus Delicti genau angesehen hat, erklärt Einsatzleiterin Anke Katschmarek, die sich in diesem Amt in der Stadtverwaltung seit Jahren bei etwa 30 kontrollierten Sprengungen bisher bewährt hat.

Denn es ist keineswegs unnormal, dass im Territorium der Stadt und speziell auf den kommunalen Waldflächen Munition verschiedenster Art, Granaten oder eben größere Blindgänger gefunden wurden, das eine oder andere Mal auch mit einer Sperrung verbunden.

Schließlich befindet man sich in einem Gebiet, das 1945 beim Sturm der Roten Armee auf Berlin heiß umkämpft war. Kampfmittelverdachtsflächen liegen quasi überall und werden, was den Stadtwald betrifft, seit 2011 systematisch abgesucht. Stadtförster Andreas Christoffel kann davon ebenso ein Liedchen singen wie Bürgermeisterin Uta Barkusky, die auch an den Treffpunkt der Einsatzleitung geeilt ist.

Während das Thema in den Berichten der Verwaltungschefin an die Stadtverordneten stets eine Rolle spielt, muss der angestellte Förster mit dem Stadtwald den kommunalen Eigenanteil an der Kampfmittelbeseitigung zunächst erwirtschaften. 50 Prozent der Kosten für Ermittlung und Beseitigung könnten durch Fördermittel über das Bundesministerium des Inneren abgedeckt werden, sagt Christoffel.

Allerdings nur, wenn es sich um Kampfmittel der Alliierten handele. "Diese Förderung läuft aber dieses Jahr aus, auf weitere können wir nur hoffen." Vor allem auf die Stadtrand-nahen Gebiete hat man sich dabei bisher konzentriert, wo Bürger und Besucher am ehesten unterwegs sind, gibt der Stadtförster Auskunft. "Außerdem gibt es die Waldschule Waldschrat oder die Kita in der Grünstraße, deren Kinder viel draußen unterwegs sind."

Die russische Fliegerbombe ist bei den regulären Sucharbeiten in der vergangenen Woche gefunden, ein Sperrkreis von 500 Metern und der Termin der Sprengung auf diesen Mittwoch festgelegt worden. Insgesamt 48 Personen sind damit betroffen und müssen an diesem Tag bis neun Uhr ihr Grundstück verschlossen und verlassen haben. "Die schriftlich Aufforderung, die Allgemeinverfügung, ist den Bürgern am Freitag zugegangen", berichtet Jeannette Runge vom städtischen Ordnungsamt. Für jene, die sich nirgendwo anders aufhalten können, ist in der Oberschule Platz.

Polizeibeamte haben die 23 Grundstücke im Sperrgebiet vor dem Waldfriedhof kontrolliert, die Sicherungsposten Stellung bezogen und melden das der Einsatzleiterin. Dann informiert Anke Katschmarek die Deutsche Flugsicherung: Der Sperrkreis steht. Zwischen zehn und elf Uhr erfolgt die Sprengung.

Jetzt wartet der erfahrene Truppführer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, Matthias Metke, nur noch darauf, dass Jens Freudenberg die etwa sechs Tonnen gesiebte Erde aus der Kiesgrube auf der eineinhalb Meter tief gelagerten Bombe als Puffer deponiert und den Wald wieder verlassen hat. Dann fährt er los, um an Ort und Stelle die Vernichtungsladung herzustellen. Über Funk und verzögert auch ohne ertönen das erste und wenig später das zweite Signal. Dann eine dumpfe Explosion und alles scheint wie vorher.