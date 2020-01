Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Industrie- und Handelskammer Potsdam warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche mit einer Zahlungsaufforderung wegen eines "Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz": Die Organisation Transparenzregister e. V., Plauen verschickt E-Mails an Unternehmen und andere Adressaten mit dem Betreff "Zahlungsaufforderung – Verstoß gegen das Geldwäschegesetz".

"In den vergangenen zehn Tagen haben uns Unternehmer aus allen Kreisen der IHK Potsdam über diese dubiosen Mails informiert, auch Betriebe aus Oberhavel", sagte am Mittwoch IHK-Sprecher Detlef Gottschling. In den Mails werde dazu aufgefordert, sich binnen zehn Tagen ins Transparenzregister einzutragen. Gedroht wurde mit "Bußgeld-Strafen". Die Tatsache, dass der Versender der E-Mails für die Eintragung Kosten erhebt, geht aus der E-Mail selbst nicht hervor. Erst bei Aufruf der Webseite und Klicken eines beliebigen Buttons "Jetzt eintragen" ist im Kleingedrucktem zu sehen, dass für die Eintragung Kosten von 49 Euro erhoben werden.

Die IHK räumt ein, dass es tatsächlich eine Eintragungspflicht gibt, allerdings nicht über den Versender der beschriebenen E-Mails. Unternehmen sollten – auch wegen der Verschärfung des Geldwäschegesetz zum 1. Januar 2020 – prüfen, ob sie eintragungspflichtig sind. Wie viel Schaden durch die Betrugsmasche entstanden ist, konnte Gottschling nicht beziffern. "Die, die uns angerufen haben, waren aufmerksam, wir wissen aber nicht, wie viele reingefallen sind."

Informationen:https://www.transparenzregister.de