Hans Still

Wandlitz Wandlitzer Grundstückseigentümer erheben nach dem Herstellen von Einfahrten an ihren Grundstücken schwere Anwürfe gegen die Wandlitzer Verwaltung. Gleich mehrere Betroffene verschafften sich am Dienstagabend im Bauausschuss Gehör. So fragte Claudia Moser nach den abgerechneten Kosten für die Arbeiten in der Memel- und Havelstraße. Demnach wurden den Anwohnern 2014 Kosten von 90 Euro pro Quadratmeter Grundstücksauffahrt prognostiziert. "Tatsächlich kamen im November und Dezember die Kostenersatzbescheide, in denen 157 Euro pro Quadratmeter abgerechnet wurden", so die junge Frau. Zudem hätten nicht alle Anwohner die Möglichkeit eingeräumt bekommen, die Pflasterungen der Auffahrten in Eigenregie zu organisieren. Gefragt wurde daher nach Unterschieden, die es angeblich zwischen Besitzern von Erbpachtgrundstücken der Gemeinde und Eigentümern ohne Erbpacht gegeben habe. "Bei Erbpachtgrundstücken der Gemeinde bestand für die Familien die Möglichkeit, auf die Grundstückspflasterung verzichten zu können. Andere Eigentümer durften das nicht, deren Autos wurden sogar durch eine Baugrube blockiert", wurde am Dienstagabend gesagt. Bestätigt wurde dies durch Roman Kirchner, dessen Fahrzeug nach eigenen Aussagen 14 Tage lang durch eine Baugrube auf dem Grundstück blockiert worden sei, weil er nicht bereit war, die Pflasterungen vornehmen zu lassen. Torsten Knauer aus der Dossestraße wollte hingegen wissen, wieso Lohnkosten nicht extra ausgewiesen worden seien, sodass diese als haushaltsnahe Dienstleistungen beim Finanzamt steuermindernd angesetzt werden könnten.

Mit den Fragen setzte sich hauptsächlich Sachgebietsleiter Rüdiger Stumpf auseinander. Er erklärte den Bürgern die Kostenentwicklung im Baubereich. "Deshalb weichen die Kostenschätzungen von 2014 bis heute so dermaßen ab. Niemand steckt sich was in die Tasche", sagte er. Bevorzugungen für Erbpachtgrundstücke der Gemeinde soll es laut Stumpf nicht gegeben haben. Er sagte weitere Antworten zu.