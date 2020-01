BRAWO

Kirchmöser Am Samstag, 25. Januar, gestaltet der Verein "Ein Wort pour un autre e.V” zum dritten Mal einen deutsch-französischen Tag in Kirchmöser. Ab 15 Uhr öffnen sich die Türen der Alten Fleischerei am Wusterauer Anger. Zu sehen ist u.a. um 15.30 Uhr ein ausgezeichneter Film für Kinder und Jugendliche. Außerdem gibt es einen Infostand des DFJW zu Austauschprogrammen, Bildungsreisen und Praktika für Jugendliche. Der Einritt ist frei.