Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) "Viele bedauern, was gerade in Australien passiert", berichtet Svend Lücken vom Fehrbelliner Kiebitzmarkt von Gesprächen mit Kunden. Weil er nicht tatenlos zusehen wollte, wie die Lebensräume der Tiere durch die verheerenden Buschbrände vernichtet werden, hat er vor drei Tagen eine Spendenaktion gestartet. Sowohl über die Facebook-Seite des Marktes, als auch im Geschäft wird jetzt gesammelt. Der Markt ging mit einer 300 Euro-Spende mit gutem Vorbild voran. "Das Geld fließt an eine Tierschutzorganisation in Australien, die die Tiere rettet und wieder aufpäppelt", sagt Lücken.