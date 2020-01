Britta Gallrein

Schönow (MOZ) Schon bevor sie laufen konnte, machte Tarya Tenbusch ihre ersten Schwimmversuche im Wasser – beim Babyschwimmen mit Mutter Katja. Damals konnte noch keiner ahnen, dass Tarya einmal zu den hoffnungsvollsten Barnimer Schwimmtalenten gehören würde.

Doch das nasse Element blieb das ihre. Bereits im Alter von 4,5 Jahren legte sie ihr Seepferdchen-Abzeichen ab. 2016, mit acht Jahren, trat sie in den Eberswalder Schwimmverein ein. "Ich musste im Wasser gleiten und Delphin, Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen sowie fünf Meter Tauchen", erinnert sie sich noch an das Prozedere beim Vorschwimmen. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die mich genommen haben", berichtet Tarya. Inzwischen ist sie bereits in der Leistungsruppe für die stärkeren Kinder, trainiert dienstags, mittwochs und freitags für jeweils 1,5 Stunden im baff die verschiedenen Disziplinen. Ein ganz schönes Programm für die Elfjährige, die die Grundschule in Schönow besucht. Lieblingsfächer: Deutsch, Turnen, Kunst und Naturwissenschaften.

Einer ihrer treusten Fans: ihr Opa. "Der fährt mich zweimal pro Woche zum Training", berichtet Tarya. "Wenn der nicht wäre, würde das alles gar nicht gehen." Auch die Oma ist eingebunden, macht für die Enkelin etwas zu essen für das Training.

Das zahlt sich inzwischen aus. Tarya kann einige Erfolge vorweisen und die ersten Medaillen erkämpfen. Beim Nikolausschwimmen in Schwedt holte sie Gold im Rückenschwimmen. Ein toller Erfolg war für die junge Schönowerin auch die Teilnahme am Zehn-Länder-Wettkampf in Berlin. Dort schicken zehn Bundesländer ihre jeweils zwei besten Schwimmer in die verschiedenen Disziplinen. Tarya war über 100 Meter Rücken, 100 Meter Kraul und in der Freistil-Staffel am Start und konnte sich in dem starken Teilnehmerfeld schon gut platzieren. Auch bei der Kurzbahnmeisterschaft in Schwedt war sie dabei, holte bei sechs Starts einmal Gold, zweimal Silber und einen Bronzeplatz.

Das Training, sagt Tarya, mache ihr jeden Tag Spaß. "Wir haben in Eberswalde sehr gute Trainer und einen guten Teamgeist. Da gönnt einer dem anderen den Erfolg." Ihre Lieblingsdisziplinen: Rücken und Kraul. Die Bestzeiten: für 50 Meter Kraul braucht Tarya 31,41 Sekunden. Im Rückenschwimmen über diese Strecke waren 36 Sekunden ihr bester Wert. 100 Meter legt sie kraulend in 1:10 Minuten zurück.

An ihren ersten Wettkampf kann sich die Elfjährige noch gut erinnern. "Das war der Forstpokal in Eberswalde. Ich war total aufgeregt, konnte die Nacht davor gar nicht schlafen und habe die ganze Zeit meinen Papa genervt", berichtet sie lachend. Damals wurde sie Sechste, bekam eine Urkunde. Der Gewinn ihrer ersten Goldmedaille, erzählt sie, der sei dann der Knackpunkt gewesen. "Da bin ich vor Freude ausgerastet. Das hat mir für das Training einen richtigen Schub gegeben."

Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, mache es noch ein bischen mehr Spaß, im kühlen Wasser trainieren zu dürfen, aber auch im Winter verpasst sie so gut wie kein Training. Schade findet sie nur, dass sie aus Mangel an Schwimmunterricht ihren Klassenkameraden nicht zeigen kann, was sie drauf hat. "Nur die, die selber richtig Sport machen, wissen, was da alles dahinter steckt. Die anderen denken, dass wir da nur so ein bisschen rumplanschen."

Ziel: Bestzeiten knacken

Ihre Ziele für dieses Jahr: Im Rückenschwimmen will Tarya über 100 Meter ihre Bestzeit von 1:13 Minuten knacken. Im Freistil über 50 Meter unter 30 Sekunden zurücklegen. Auch bei den Norddeutschen Meisterschaften wäre sie gerne dabei.

Idole hat die Elfjährige auch. Zum Beispiel Rückenschwimmer Christian Diener. Aber besonders: der Opa. Der fährt nämlich die Enkelin auch deshalb gerne zum Schwimmen, weil er selber dem Sport sehr verbunden ist. "Mein Opa war früher Leistungsschwimmer. Er ist richtig gut. Aber irgendwann habe ich ihn dann mal überholt", sagt Tarya lachend, die später gerne auf die Sportschule nach Potsdam wechseln würde. "Aber jetzt noch nicht", sagt sie nachdenklich. "Im Moment würde ich meine Familie da noch zu sehr vermissen."