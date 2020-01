Rainer Thümmel

Schwedt Mit dem klaren Heimsieg gegen die Gäste aus dem Barnim hat die erste Schülermannschaft des JSV Schwedt den Vorsprung an der Tabellenspitze gegen den unmittelbaren Verfolger ausgebaut. Ein wenig kam den Oderstädtern zu Gute, dass Top Spin Bernau seinen zweitstärksten – in der Landesliga bisher noch ungeschlagenen – Spieler nicht einsetzen konnte.

Mahmoud El-Khatib und Arne Seelig zeigten im Doppel eine konzentrierte Leistung. Zwar mussten sie den zweiten Satz abgeben, aber ansonsten war der 3:1-Sieg eigentlich nie in Gefahr. Bei Moritz Webert/Arved Schifter verlief das Spiel sehr ausgeglichen und war in seinem Verlauf stark von der jeweiligen Aufstellung am Tisch abhängig. Erfreulicherweise trumpften die JSV-Eleven im fünften Satz noch einmal stark auf und holten den zweiten Siegpunkt für ihr Team.

Ausgeglichen verlief die erste Einzelrunde – so bestand für El- Khatib im Spitzenspiel gegen Felix Beck schon die Chance, sein Team auf die Siegerstraße zu führen. Beide boten den Zuschauern ein "heißes" Match mit vielen außergewöhnlichen Ballwechseln. Nach vier ausgeglichenen Sätzen setzte sich Mahmoud im entscheidenden fünften Abschnitt schließlich durch und brachte den JSV mit 4:2 in Führung. Seine Teamkameraden eiferten ihm nach, überzeugten mit mannschaftlicher Geschlossenheit und stellten einen erfreulich klaren 10:3-Sieg sicher. Die Oderstädter bilanzierten einen schönen Erfolg im Aufstiegskampf, auf den das JSV-Team gut aufbauen kann.

Remis im Duell der "Reserven"

Auch die zweite Schülermannschaft (Kreisliga Barnim) zeigte eine gute Leistung. Rio Sternkiker/Dominik Schulz gewannen den ersten Satz im Doppel sicher. Dann hatten aber ihre Gegner die Schwachstellen herausgefunden – am Ende musste sich das JSV-Duo mit 1:3 geschlagen geben.

In den Einzeln hatte Sternkiker mit drei Siegen seine Kontrahenten allesamt gut im Griff. Auch Schulz überzeugte in seinem ersten Punktspielwettkampf und entschied zwei von drei Partien für sich. Leider tat sich Luca Penther diesmal etwas schwer. Zwar hatte er in jedem seiner Spiele auch Chancen zum Sieg, aber am Ende musste er dann doch immer seinem Gegner gratulieren.

So ergab sich schließlich ein Unentschieden im Spiel gegen den Tabellendritten aus Bernau – für den JSV war dies auf jeden Fall eine Steigerung (Hinspiel 4:6) und ein Resultat, mit dem man zufrieden sein kann.