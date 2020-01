Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) "Jeden Tag werden Menschen Opfer", sagte Revierpolizist Uwe Lehmpfuhl. Am Dienstagnachmittag war er zu Gast bei den Senioren aus der Gemeinde Neulewin. Und sprach im Gemeindehaus in Neulietzegöricke bei Kaffee und Kuchen über die zum Teil abenteuerlichen Methoden, mit denen Kriminelle versuchen, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Angefangen beim sogenannten Enkeltrick über Gewinnversprechen bis zum Dachdeckertrick. "Und welcher Handwerker kommt schon zu Ihnen nach Hauses und bietet dort seine Leistungen an?", appelliert er an den gesunden Menschenverstand. Doch oft werden Situationen schamlos ausgenutzt. "Vermuten Sie hinter vielen Sachen nichts Gutes", sagt der erfahrene Beamte. Denn eigentlich sei es ja wider der Natur, nicht zu helfen. Doch auch wenn Fremde um ein Glas Wasser bitten würden oder darum, Geld zu wechseln, sollte man misstrauisch sein. "Schon gar nicht sollten Sie auf Telefonanrufe eingehen. Selbst wenn sich der Anrufer als Polizist vorstellt", warnt Uwe Lehmpfuhl. "Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein, denn Sie wissen nicht, wen Sie an der Strippe haben." Gleiches gelte für Verträge.

Hilfe holen

Die sicherste Methode, unliebsame Gäste vom Hof zu bekommen – auch damit hatten schon einige Anwesende Erfahrung – sei, sich Hilfe zu holen. "Verweisen Sie darauf, einen Nachbarn oder ihre Familie zu informieren", so der Revierpolizist. Auch sei es wichtig daran zu denken, anderen in solch einer Situation zu helfen. "Sind die Betrüger bei Ihnen erfolglos, gehen sie zum nächsten." Auch in solch einem Fall könnte die Polizei unter 110 gerufen werden, sagt Lehmpfuhl. Rund 2500 gemeldete Betrugsfälle habe es im Jahr 2018 gegeben. Und gerade erst habe er zwei Fälle in Bliesdorf und Prötzel gehabt.

Zu erreichen ist der Revierpolizist zu folgenden Sprechzeiten im Wriezener Rathaus, Freienwalder Straße 50: Dienstags von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Tel.: 03344 4111046; E-Mail-Adresse: uwe.lehmpfuhl@polizei.brandenburg.de