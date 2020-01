René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist das immer das gleiche Vorgehen, wenn Doris Blenck, Leiterin der Nachwuchsgruppe des Knabenchors der Singakademie, in eine erste oder zweite Klasse kommt. Sich vorstellen und erklären, warum sie hier ist. Länger als zehn bis 15 Minuten dauert das zumeist nicht. Dann gibt es für alle Eltern der Jungen einen Elternbrief. Eine mühselige Mitgliederwerbung? "Mir macht das nichts aus", sagt sie voller Energie.

Noch zu DDR-Zeiten hat die heutige Ruheständlerin einen Chorleiter-Lehrgang absolviert. Jedes Jahr kommen durch ihre Schul- und Klassentouren einige Jungen dazu, um die Tradition des Knabenchors in der Stadt fortzusetzen. "Zu Hochzeiten hatten der 1981 gegründete Chor hundert Sänger, jetzt sind es noch etwa 60", erzählt sie. Nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene. "Es muss natürlich niemand den Chor verlassen, wenn er in den Stimmbruch kommt", lächelt sie. Dann komme er zu den Bassstimmen. Einige Bässe seien schon Jahrzehnte dabei. Eins ist allerdings elementar wichtig für den Chor und das seien eben die hellen Knabenstimmen. "Die haben einen sehr besonderen Klang." Deswegen mache sie fast jedes Jahr die gleiche Tour durch die neuen Klassen in den Schulen. "Wir hatten das auch schon mal in den Horten versucht, waren da aber nicht so erfolgreich", erzählt Doris Blenck.

"Der Knabenchor kann für viele auch wirklich zur zweiten Familie werden", erzählt sie. Einmal im Jahr gibt es beispielsweise auch eine Fahrt in das Ausland. Vergangenes Jahr war der Chor in Litauen. Außerdem gab es Auftritte in Angermünde oder Bad Freienwalde und natürlich in der Oderstadt selbst. Die ganz Kleinen sind bei den großen Fahrten noch nicht dabei. Ansonsten passen die Älteren auf die Jüngeren auf. Natürlich ist die Konkurrenz um die Freizeit der Kinder groß. Sportvereine und Schul-AGs buhlen um Aufmerksamkeit. Dass der Chor durchaus attraktiv sei, zeige sich immer dann, wenn der kleine Bruder von den Eltern auch zur Probe mitgebracht werde – das passiere des Öfteren.

"Es geht, anders als vielleicht in manchen Sportarten, nicht um Wettbewerb, sondern darum, zusammen etwas zu erarbeiten. Wenn man dann auf der Bühne steht und dafür reichlich Applaus bekommt, ist das ein tolles Gefühl und man ist stolz auf die eigene Leistung", erklärt die Chorleiterin. "Die Kinder lernen Toleranz und Zusammenhalt."

Bei der Vorstellung in der Klasse muss das in kurzer Zeit vermittelt werden. Was ein Chor überhaupt ist, wissen viele der Erstklässler, wie sich in der 1b der Grundschule Mitte zeigt. Bei einem gemeinsamen Lied, das angestimmt wird, gehen die Erfahrungen schon auseinander. Doris Blenck schlägt auch noch Mitte Januar ein Weihnachtslied vor und die Kinder singen los. Den Mädchen gibt sie den Tipp, den Spatzenchor der Akademie aufzusuchen. Geprobt wird mit den Kleinsten einmal die Woche am Freitagnachmittag um 16 Uhr in der Konzerthalle. Dann können interessierte Jungs ab sechs Jahren vorbeikommen.