Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) "Laternen, Vogel-Futterhaus, und Tücherbox", Erstaunliches haben die Schülerinnen der Klasse 7a der Morus-Oberschule aus mitbrachten Tetrapacks hergestellt. Mit Kreidefarben angemalt, stehen am späten Mittwochvormittag die Objekte fertig da und sind hübsch anzuschauen.

Der reguläre Unterricht fällt in dieser Woche flach. In einer Projektwoche von Montag bis Freitag widmen sich rund 280 Schüler der Morus-Oberschule verschiedenen Themen intensiv. Comics zeichnen, ins Theater gehen, das Berliner "Haus der Zukünfte", das Futurium, anschauen, Plakate am Computer erstellen, Strategien gegen Mobbing lernen – das sind nur einige der angebotenen Projekte.

Schüler und Schülerinnen der Zehnten betätigen sich ganz praktisch. Sie bereiten während der Projektwoche sowohl den Tag der offenen Tür am kommenden Sonnabend als auch die Berufswahlmesse an der Morus-Oberschule Ende Februar vor. "Wir organisieren die Raumverteilung, verschicken Einladungen und machen Kontakt zu den Ausstellern", erzählen Sara Nizor und Nadine Bennewitz, beide 10 b, gemeinsam.