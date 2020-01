Die elektrische Tram gehört in Wien schon seit 1897 zum Straßenbild. © Foto: ©travelview/Shutterstock.com

Von Dorothee Torebko

Berlin (NBR) Tausende Autos quälen sich täglich durch die verstopfen Straßen in Berlin und kämpfen um den Platz mit Radlern, Fußgängern, E-Rollerfahrern. Lärm, schlechte Luft und Aggressionen gehören wie selbstverständlich zum Stadtverkehr. Verkehrssenatorin Regine Günther will das ändern.

Ihre Vorstellung von einer lebenswerten Stadt soll der Berliner Senat schon kommende Woche beschließen: Bäume statt Autos, frische Luft statt mit Feinstaub durchsetzter Smog. Dazu will die Senatorin bis 2030 alle Verbrennungsmotoren aus der Innenstadt verbannen. Auch anderorts gibt es solche Pläne, im Ausland wie im Inland. Doch was ist von den Plänen zu halten?

Die Pflicht: Deutschland hat sich dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Gelingt das nicht, drohen Strafen. Mit dem Verbrennungsmotor sind die ambitionierten Klimaschutzziele nicht zu erreichen – da sind sich Verkehrsexperten einig. Notwendig sind Fahrzeuge mit Brennstoffzelle, synthetische Kraftstoffe und vor allem batteriebetriebene Autos. Die Bundesregierung unterstützt alternative Antriebe mit Prämien. Doch die Verkehrswende stockt. Die Umstellung auf Elektromobilität läuft schleppender als gewünscht und der Öffentliche Nahverkehr hat wenig zusätzliche Kapazitäten, um mögliche Umsteiger aufzunehmen.

Die Lage: Viele Deutsche sträuben sich, auf alternative Kraftstoffe zu setzen. Bis Ende 2019 waren von 50 Millionen Autos nur 306 231 E-Pkw und Plug-in-Hybriden. Käufer entscheiden sich gegen die elektrische Variante, weil die Reichweite zu gering ist und die Ladeinfrastruktur nicht ausreicht. Einigen ist es schlichtweg zu teuer. Den VW ID 3 gibt es in der Basisversion für knapp 30 000 Euro, Tesla-Model-3-Käufer müssen mindestens 43 000 Euro zahlen. Obwohl die Bundesregierung mit Prämien von bis zu 6000 Euro lockt, sehen die meisten Deutschen von einem Kauf ab. Würden nun Verbrenner aus der Innenstadt verbannt, könnten Pendler wie Anlieger ihre alten Autos nicht mehr nutzen und müssten eins kaufen, das sie (zumindest jetzt noch) nicht wollen.

Dem Präsidenten des Bundesverbands eMobilität (BEM), Kurt Sigl, zufolge könnte der Elektro­flitzer jedoch bald durchstarten. Unter einer Voraussetzung: Das Miet- und Eigentumsrecht müsse überarbeitet werden. Derzeit ist es potentiellen Käufern nicht möglich, ohne Zustimmung des Eigentümers eine Ladesäule im Mietshaus aufzustellen. Deshalb verzichten die meisten Deutschen auf ein E-Auto. Im Frühjahr soll ein Gesetz zur Änderung des Miet- und Eigentumsrechts auf den Weg kommen. E-Autos könnten dann populärer werden, die Preise sinken und den Verbrenner langsam ablösen.

In Berlin will Senatorin ab dem Jahr 2030 alle Pkw mit Benzin- und Dieselmotoren möglichst aus der Umweltzone innerhalb des S-Bahn­rings halten. Von 2035 am soll das Verbot für die ganze Stadt gelten. Um das hinzubekommen, soll der ÖPNV ausgebaut werden. Zur Finanzierung wird über eine City-Maut nachgedacht und deutlich höhere Gebühren für parkende Anwohner.

Die Probleme der Kommunen: Nicht nur der Privat-Pkw steht im Vordergrund der automobilen Umwälzung. Wer die Verkehrswende will, muss auch kommunale Fahrzeuge umrüsten. Doch die Umstellung von Diesel- auf E-Bus ist schwierig. Zum einen warten die Verkehrsunternehmen teils bis zu anderthalb Jahren auf die E-Busse, weil Hersteller nicht schnell genug mit der Produk­tion nachkommen. Zum anderen ist die Anschaffung ein riesiger Kosten-Faktor. Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen kostet ein Dieselbus 220 000, ein E-Bus hingegen 570 000 Euro.

Der Nahverkehr: Selbst wenn die Innenstadt bald verbrennerfrei ist, ist eines unabdingbar: Der Öffentliche Nahverkehr muss die Pendler zuverlässig in und aus der Stadt bringen. Und hier gibt es Probleme, wie die Industrie- und Handelskammern in Brandenburg unisono mitteilen. "Der Öffentliche Personennahverkehr zwischen Berlin und Brandenburg ist völlig überlastet", sagt IHK-Sprecher Gundolf Schülke. "Diese Transporte plus den Wirtschaftsverkehr bis 2030 ohne Verbrennungsmotoren zu bewältigen, ist äußerst unrealistisch." Man müsse erst Zukunftsprojekte wie die Elektrifizierung der Ostbahn oder die Zweigleisigkeit zwischen Cottbus und Berlin angehen, bevor über eine verbrennerfreie Innenstadt diskutiert werde.