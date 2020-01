Ulrike Gawande

Rägelin (MOZ) In der jüngsten Sitzung in Rägelin bat die Temnitzer Kämmerin Kerstin Dames die Gemeindevertreter von Temnitzquell "nicht den Kopf in den Sand zu stecken". Mit ein wenig "Haushaltsdisziplin" könne die Gemeinde wieder aus der misslichen Lage herauskommen. Hintergrund der Ansprache ist, dass Dames im Haushalt für 2020 zahlreiche Streichungen vornehmen musste. Zwar war der Haushalt im November vorberaten worden, doch nach der Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis 2017 musste die Kämmerin die eingeplante Rücklage von 164 400 Euro auf voraussichtlich 106 800 Euro nach unten korrigieren.

Haushaltsentwurf überarbeitet

Um jedoch ein Haushaltssicherungskonzept für Temnitzquell zu vermeiden, überarbeitete Dames den Entwurf vom November und strich Ausgaben in Höhe von rund 84 000 Euro. "Der Spielraum war jetzt geringer und wir mussten deshalb an einigen Stellschrauben drehen", erklärte sie. Insgesamt sieht der Ergebnishaushalt, der immer ausgeglichen sein muss, nach den Streichungen Erträge in Höhe von 1,21 Millionen Euro vor, denen jedoch Aufwendungen von 1,226 Millionen Euro gegenüberstehen. Somit müssen 105 000 Euro aus der Rücklage entnommen werden. Nur noch 1 700 Euro verbleiben darin. Dames machte den Gemeindevertretern Mut, dass sich die Lage 2021 verbessern wird. Die Probleme seien auch eine Folge der seit 2011 verpflichtenden doppelten Buchführung, sagte sie. "Das hat den Gemeinden die Füße weggezogen. Anderen ging es auch so, mit Disziplin sind sie da wieder rausgekommen. Wir haben sie wieder zum Laufen gebracht." Ein Problem, das andere Gemeinden im Amt nicht haben, sei das fehlende Gewerbe in Temnitzquell. Dames: "Das spiegelt sich auch in den Steuern wider." Dafür gebe es mehr Tourismus und Kultur. Es sei keine glückliche Situation, sagte die Kämmerin und kritisierte, dass eine Gemeinde kein Wirtschaftsunternehmen sei. "Eine Straße kann nicht verkauft werden."

Einstimmig beschlossen

Und so stimmten die Gemeindevertreter einstimmig zu, dass Kosten für geplante Malerarbeiten in der Temnitzkirche aus dem Haushalt gestrichen werden, ebenso Geld für Arbeiten an den Wohnblöcken in Rägelin. Pflasterarbeiten, ein Lichtpunkt sowie Tische für die Temnitzkirche flogen aus der Planung. Reduziert wurden auch die Ausgaben für Baumpflege, für den Jugendclub und der Zuschuss ans Amt (wir berichteten). Es seien Prioritäten gesetzt worden, so Dames. "Daseinsvorsorge kommt vor Wünschen."