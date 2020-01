Simone Weber

Berlin Während der noch bis zum 26. Januar geöffneten 84. Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentierte sich am vergangenen Wochenende die Region zum Havellandtag in der Brandenburghalle. Diese Halle mit ihren über 170 Ständen wurde 2020 komplett umgestaltet. Der bisher dörfliche Charme der holzhüttenartigen Stände wich modernen Ständen, wie man sie auch in den übrigen Hallen der deutschen Bundesländer findet. Zum Havellandtag warben auch Osthavelländer als Aussteller und im Rahmen des Bühnenprogramms am Nachmittag für sich und ihre Region.

Den Rundgang des Landrats Roger Lewandowski (CDU) zu den havelländischen Ausstellern und zum Erlebnispark Paaren mit dem MAFZ in Halle 26 begleiteten die Havelländer Erntekönigin Lea Worf mit der erstmals gewählten Havelländer Landbotin Inka Fähling aus Premnitz, die 2. Heidekönigin Madita Wendte und die Ketziner Fischerkönigin Lena Kiefel sowie der Geschäftsführer des Tourismusverband Havelland, Matthias Kühn.

Am Stand des Biobackhauses Leib probierte Roger Lewandowski die neuen Backwaren mit Dinkelkeim. Im 40. Jahr des Bestehens präsentiert das BioBackhaus Brot, Brötchen, Croissants und Hirtenstangen als Snack mit Feta – extra frisch gefertigt und gebacken für die Besucher der Grünen Woche, mit Dinkelkeim. "Beim Mahlen wird der Keim des Korns entfernt. Für unsere Dinkelkeim-Backwaren wird der protein-, vitamin- und nährstoffreiche Keim wieder zugesetzt und gibt zusätzlich einen leicht nussigen Geschmack", erklärt Marcus Kropp, Bäckermeister des Biobackhauses Leib in Falkensee und Wustermark, wo im Havelland 2017 die zweite Filiale eröffnet wurde.

"Mit unserem zusätzlichen kleinen Stand in der Brandenburghalle wollen wir gerade auch die Besucher der benachbarten Berlin-Halle ansprechen", warb Geschäftsführerin Ute Lagodga am Stand des MAFZ Erlebnisparks in Paaren/Glien für die Produkte des MAFZ wie das "501" Bier und die Fassbrausen, sowie für Veranstaltungen wie die "Brandenburger Grüne Woche", die 30. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) vom 7. bis 10. Mai. Beim Besuch des großzügigen Ausstellungsareals des MAFZ in Halle 26, mit dem Landesverband der Imker und der Präsentation verschiedenen Tierrassen, wie den Eseln der Esel-Freunde, hatten die havelländischen Königinnen auch die Möglichkeit, Alpakas hautnah zu erleben.

Bilderstrecke Grüne Woche 2020 Bilderstrecke öffnen

Das Bühnenprogramm am Havellandtag gestaltete unter anderem das Jugendblasorchester Falkensee der Musik- und Kunstschule unter Leitung von Christoph Lipke. Mit dem über Brandenburg hinaus erfolgreichen Rathenower Sänger Joe Carpenter spielte das Orchester auch populäre Melodien aus dem Kinofilm "Comedian Harmonists". Das Tanzensemble Regenbogen aus Falkensee mit der Showtanzgruppe, den Magicgirls und den Fantasydancern präsentierte in fantastischen Kostümen auch Ausschnitte aus der 8. Abendshow "International Airport". "Für unsere diesjährige Show in der Stadthalle Falkensee sind bereits viele Karten verkauft", so Leiterin Gabriela Golfarelli.

Auf der Bühne übergab die havelländische Erntekönigin Lea Worf mit Premnitz’ Bürgermeister Ralf Tebling den Staffelstab in Form der Erntekrone für das 12. Havelländer Erntefest am 6. September an die Döberitzer Heidekönigin Madita Wendte und Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger. "Jede Gemeinde im Havelland hat seine Eigenheiten. Dallgow-Döberitz ist mehr als die Döberitzer Heide", so Hemberger. "Für das Erntefest werden wir ganz eigene Ideen entwickeln."

Zum Havellandtag nutzte auch Bodo Oehme, Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien, gemeinsam mit seinem Amtskollegen Dietmar Späth aus Muggensturm zu einem Besuch der Grünen Woche. Die Gemeinde in Baden-Württemberg, unweit von Karlsruhe, verbindet seit 2011 eine Partnerschaft mit Schönwalde-Glien.