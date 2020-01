Der Rathausplatz sieht in der Regel tipptopp aus und wird an jedem Werktag gereinigt. Das passiert auch im Rathaus. Allerdings ist Bürgermeister Thomas Günther mit den erbrachten Leistungen der Reinigungsfirma nicht besonders zufrieden. © Foto: Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der Dreck muss weg! Und zwar besser als bislang. Das hatte sich Bürgermeister Thomas Günther (SPD) vorgenommen, als er im November 2018 verkündete, dass die Stadt wieder mit eigenem Personal für die Sauberkeit in öffentlichen Gebäuden sorgen wolle. Damals begründete er die Entscheidung, 2019 mit einem Pilotversuch zu beginnen, damit, dass "die Unzufriedenheit mit der Reinigung von Kitas und Schulen so groß war, dass das ständig Thema ist". Für den Versuch wurden die Kita Traumland, das Gemeinschaftszentrum Conradsberg und das Rathaus selbst ausgewählt.

Mehr als ein Jahr später muss konstatiert werden: Aus dem Pilotprojekt ist bislang nichts geworden. Zwar seien die Stellen im vorigen Jahr ausgeschrieben worden und es hätten sich auch zehn Bewerber gemeldet, teilte Rathaussprecherin Ilona Möser auf Nachfrage mit. Theoretisch hätte diese Zahl auch gereicht, um die angekündigten vier Vollzeitstellen zu besetzen. Doch die Realität habe sich anders dargestellt. "Am Ende war von den zehn Bewerbern nur einer für die Arbeit geeignet. Zwei weitere hätte man noch nehmen können", weiß Möser zu berichten.

Um nicht gänzlich ohne Putztruppe dazustehen, sei daraufhin auch für die drei ausgewählten Gebäude der Vertrag mit der Reinigungsfirma verlängert worden. Die Sauberkeit wieder in die eigenen Hände nehmen zu wollen, daran hat sich allerdings nichts geändert. "Wir schreiben die Stellen gerade erneut aus", informiert die Rathaussprecherin. Allerdings soll das Pilotvorhaben jetzt auf das Rathaus und die Kita Traumland begrenzt werden. Das im vorigen Jahr wiedereröffnete Gemeinschaftszentrum Conradsberg ist aus dem Versuch gestrichen worden. Offensichtlich wurde dafür 2019 ein Vertrag mit einer Reinigungsfirma geschlossen, der jetzt noch nicht kündbar ist. "Wir hoffen schon, dass wir dieses Mal erfolgreicher sind", verbreitet die Sprecherin Optimismus bezüglich der erneuten Ausschreibung. Belegen lässt sich dieser bislang allerdings noch nicht.

Im Februar Bewerbungsschluss

Interessierten bleibt noch Zeit bis zum 9. Februar, die Bewerbungsunterlagen einzureichen. Angeboten werden fünf Stellen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 bis 32 Stunden. Allerdings sind die Stellen vorerst auf zwei Jahre befristet. Locken könnte das Gehalt. Die Stadt verspricht eine Entlohnung nach Tarif in der Entgeltgruppe 2 des öffentlichen Dienstes. Laut der Internetseite www.staufenbiel.de wird diese Tarifgruppe bei Vollzeitarbeit mit 2 122 Euro Bruttolohn monatlich vergolten. Bereits nach einem Jahr gibt es die erste Steigerung um fast 200 Euro, dazu kommen die zumeist jährlichen Lohnerhöhungen durch neue Tarifabschlüsse.

Vorausgesetzt, dass dieses Mal genügend geeignete Bewerbungen vorliegen, soll das Pilotprojekt am 1. Juni starten. Ob sich wirklich fünf Reinigungsfachkräfte finden lassen, die den Anforderungen der Stadt entsprechen, bleibt abzuwarten. Denn von den Gebäude- oder Glasreinigern wird nicht nur Fachwissen verlangt. Darüber hinaus sind, wie in der Ausschreibung vermerkt, "sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift" vonnöten. Oftmals sind es gerade solche Jobs, in denen Flüchtlinge einen ersten Schritt in den Arbeitsmarkt gehen können. Die Anforderung, die deutsche Sprache sicher zu beherrschen, dürfte für sie eher hinderlich sein, einen Reinigungsjob bei der Stadt zu bekommen.