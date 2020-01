René Wernitz

Havelland (MOZ) Dietlind Tiemann, Uwe Feiler und Sebastian Steineke gehören zu den Siegern. Insgesamt war ihrer CDU im Land Brandenburg bei den Bundestagswahlen 2017 beinahe ein Durchmarsch gelungen. Nur in einem Wahlkreis konnten die Christdemokraten nicht gewinnen und daher von dort aus keinen Direktkandidaten ins Parlament nach Berlin bringen. Ähnlich erfolgreich wie hier war die CDU auch in anderen Bundesländern. Die Top-Ergebnisse haben Folgen, die jetzt Kopfzerbrechen bereiten.

Im Schnitt 29 Prozent bei den märkischen Erststimmen genügten der CDU in Brandenburg, um mit beinahe 100-prozentigem Erfolg bei den Direktkandidaten abzuschneiden. Doch holte die Partei nur 26,7 Prozent bei den Zweitstimmen. Die bei diesen erzielten Prozente bestimmen, mit wie vielen Abgeordneten eine Partei im Bundestag vertreten sein darf.

Durch ihre Siege in den Wahlkreisen hätte die CDU sozusagen zu viele Politiker in den Bundestag entsandt, daraus resultieren die sogenannten Überhangmandate. Ausgleichsmandate erhielten die anderen Parteien zusätzlich, damit die Zweitstimmenrechnung wieder aufgeht. Daher wuchs die Zahl der Abgeordneten im Bundestag auf nun 709, was weiter erheblichen logistischen und finanziellen Mehraufwand mit sich bringt.

598 ist die reguläre Mindestsitzzahl. Nach den Wahlen 2013 waren es bereits 631 Abgeordnete. Die Zahl der Bundestagsmitglieder könnte sogar noch steigen, sie soll aber sinken. Über das Wie wird debattiert. Eine Option wäre etwa die Reduzierung der Direktmandate durch Reduzierung der aktuell 299 Wahlkreise in Deutschland.

Die oppositionellen Linken, Grünen und Liberalen haben schon 2019 für 250 Wahlkreise plädiert. Die Unionsparteien CDU und CSU könnten dabei zu Verliererinnen werden, da sie die meisten Gewinner von Direktmandaten in ihren Reihen wissen. Wenn weniger Wahlkreise existieren, könnte innerparteiliches Gerangel um Kandidaturen auch in der hiesigen Region die Folge sein.

Aktuell sitzen die Christdemokraten Dietlind Tiemann (WK 60), Sebastian Steineke (WK 56) und Uwe Feiler (WK 58) im Bundestag. Reduzierung und einhergehender Neuzuschnitt der Wahlkreise könnte dafür sorgen, dass Steineke und Feiler zu direkten Rivalen werden. Das zeigt die ambitionierte Vorarbeit eines Mathematikers der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen in Kooperation mit dem Bundeswahlleiter. Sebastian Goderbauer hat Zuschnitte für 125 bis 299 Wahlkreise geliefert, online anzusehen auf www.or.rwth-aachen.de/wahlkreiskarte.

Bei 250 WK würde Brandenburg/Havel samt der Bereiche in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming vom Havelland um Rathenow, Premnitz und Milower Land abgekoppelt. Der Landkreis Havelland würde derweil komplett mit der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zu einem Wahlkreis verschmelzen. Noch ragt Steinekes WK von Norden her in die Mitte und in den Nordwesten des Havellands (Rhinow, Friesack, Nennhausen, Nauen) herein. Zu Feilers WK gehören der Osten (Falkensee, Dallgow-Döberitz, Wustermark etc.) sowie der Landkreis Oberhavel.

Die Herausforderung bei Reduzierung der Wahlkreise besteht in der Beachtung gesetzlicher Vorgaben. So dürfen etwa Ländergrenzen nicht überschritten werden, ferner müssen alle Wahlkreise in etwa gleich viele Einwohner haben. Die Modelle, die der Mathematiker errechnete, entsprechen den Vorgaben.

Der Bundestag müht sich schon seit etwa zwei Jahren um eine Lösung, bislang erfolglos. Im November 2019 hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) im ARD-Interview gesagt: "Wir dürfen nicht riskieren, dass wir im nächsten Bundestag 800 Abgeordnete oder mehr haben." Er will, dass das Wahlrecht noch vor dem Frühjahr 2020 reformiert wird, also bevor die ersten Kandidaten für die nächste Bundestagswahl nominiert werden.