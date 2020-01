Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Ab Montag, 27. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 7. Februar, ist die Neuendorfer Straße in Höhe des Neubaus des Einkaufsmarktes halbseitig gesperrt. Grund ist der Einbau des Schmutzwasseranschlusses. Der Verkehr wird mittels Beschilderung an der Baustelle vorbei geleitet.

Es wird um Beachtung der Beschilderung gebeten.