Oliver Schwers

Angermünde Selten hat das Jobcenter der Uckermark so optimistisch auf ein neues Jahr geschaut: Die Bilanz 2019 lässt erkennen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht, die Hartz-IV-Bedürftigkeit sinkt und die Arbeitskräftenachfrage weiter steigt. Diese drei Kennzahlen sind für eine aktuelle Analyse in der Uckermark wichtig. "Die Arbeitslosigkeit konnte von Beginn an nahezu im gesamten Jahresverlauf kontinuierlich reduziert werden", so Michael Steffen, Leiter des Jobcenters. Die Arbeitskräftenachfrage sei das gesamte Jahr über spürbar gewesen, allerdings weniger intensiv als noch 2018. Gesundheits- und Pflegebranche, Dienstleistungssektor, Handel und Handwerk würden Personal benötigen. Doch die Kehrseite: "Immer wieder bleiben Stellen trotz intensiver Bemühungen des Jobcenters unbesetzt." Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit haben nicht alle Gruppen profitiert. Gerade diejenigen, die es besonders schwer haben, wieder in einem Job Fuß zu fassen, bleiben häufig weiterhin ohne Arbeitsstelle. Ergebnis: Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist um 3,5 Prozent auf nunmehr 65,9 Prozent angestiegen.

Positiver Trend bei Jugend

Demgegenüber steht die Entwicklung bei den Jugendlichen: Junge Menschen im Alter unter 25 Jahren haben deutlich schneller eine Beschäftigung gefunden. Ihr Anteil ist demzufolge gesunken.

Besonders hervorheben will das Jobcenter die Situation bei den Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV). Hier zeigt der Trend seit Jahren nach unten. Im Jahresdurchschnitt gab es 8173 Bedarfsgemeinschaften. Das sind 7,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Das Jobcenter hat zwar erneut geschafft, viele Arbeitslose in eine Beschäftigung zu vermitteln oder anderweitig zu aktivieren. Jedoch steckt die Behörde in einer Klemme: Die Besetzung von Stellen ist schwierig, qualifizierte Fachleute kaum noch zu finden. Viele Jobcenter haben Probleme unterschiedlichster Art. Nur mit passgenauen Qualifizierungen ist es derzeit möglich, die Chancen auf eine Beschäftigung zu erhöhen. "Viele Langzeitarbeitslose bedürfen aber zunächst einer Stabilisierung, um der Qualifizierung überhaupt gewachsen zu sein", so Michael Steffen.

In diesem Jahr legt das Jobcenter den Schwerpunkt auf junge Menschen und Familien. Dabei geht es besonders um diejenigen, die schon in zweiter Generation auf Sozialleistungen angewiesen sind. Hier soll einer weiteren Verfestigung entgegengewirkt werden.

Die Vermittlungsarbeit wird nach Einschätzung der Jobcenter-Leitung nicht einfacher. Immer stärker sind individuelle Unterstützungsangebote notwendig. Das beginnt bei einem einfachen Praktikum in einem Betrieb und reicht bis zur passgenauen Qualifizierung für eine freie Stelle. Die gibt es zwar überall, jedoch nicht branchenspezifisch. Bei kaum einem Arbeitgeber sind gleich mehrere Jobs gleicher Art unbesetzt. So lassen sich Gruppenkurse oder ähnliche früher angebotene Dinge kaum noch gestalten. Das Jobcenter setzt daher auf das Teilhabechancengesetz, bei dem Arbeitgebern teilweise der volle Lohn vom Staat über einen langen Zeitraum erstattet wird.