Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Wir haben uns als Stadt – insbesondere gegenüber unseren Partnern – lächerlich gemacht." Zu diesem vernichtenden Urteil kam Jörg Grundmann am Dienstagabend im Fachausschuss für Bau- und Ordnungsangelegenheiten. Der Linken-Politiker und Stadtverordnetenvorsteher kritisierte, dass im Zusammenhang mit der alten Post nun von einer Variante zur anderen gesprungen werde. Und stellte den Antrag, nur über die Variante abzustimmen, bei der die Bibliothek und das Archiv in der alten Post unterkommen. "Wir sind als öffentliche Hand wie eine heiße Kartoffel für die Firmen", kritisierte er. Es hätte in den vergangenen Monaten zu viele Unwägbarkeiten gegeben.

Alle Optionen offengehalten

Damals hatte die neue Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den geplanten Anbau an die alte Post – zynisch als "Rostlaube" vom Volksmund tituliert – zu kippen. Denn: Die Stadtverordneten wollten sich alle Optionen offen halten, wohin die Bibliothek und das Archiv künftig sollen. Seither ist Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) um Schadensbegrenzung bemüht. Und hob vor kurzem den Baustopp am Bahnhof auf.

Über den Bearbeitungsstand berichtete er nun im Bauausschuss: Aus der Schublade wurden die Varianten des Jahres 2012 geholt. Damals gab es die Idee, im Bahnhof eine Rad- und Wasserwanderherberge unterzubringen (für rund 1,8 Millionen Euro) oder das Stadtarchiv mit Bibliothek und Café (geschätzt 2,5 Millionen Euro). Die Variante für die alte Post sah damals – ohne Anbau – rund 3,9 Millionen Euro an Investitionen zur Unterbringung von Bibliothek und Archiv vor. In der kommenden Stadtverordnetenversammlung Mitte Februar müsse nun, so Lehmann, das Votum her, eine Grundsatzentscheidung zu fällen. Oder weitere Untersuchungen in Auftrag zu geben.

Vertragsstrafen drohen

Durch den Stillstand am Bahnhofsgebäude seien bereits Vertragsstrafen angedroht worden. Um Schaden von der Stadt abzuwenden, sei es daher wichtig, den ersten Bauabschnitt im Bahnhof zu vollenden. Darauf einigten sich die Mitglieder des Bauausschusses. Präferierte Variante ist, wie in Grundmanns Antrag formuliert, die Bibliothek und das Archiv in der alten Post unterzubringen. So geht sie nun in die nächste Abstimmungsrunde bei der kommenden Stadtverordnetenversammlung. Der Ausschuss für Kurstadtentwicklung berät heute über die Bürgerbeteiligung für ein neues Nutzungskonzept der alten Post.