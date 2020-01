Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit 23 Jahren pflegt die Hutten-Oberschule einen Austausch mit dem Lycée Djignabo im Senegal. Vor 20 Jahren flogen erstmals Schüler in das westafrikanische Land. Viele weitere Besuche und Gegenbesuche folgten. Jetzt machte sich wieder eine Frankfurter Reisegruppe auf den – rund 6000 Kilometer weiten – Weg.

Das Abenteuer für die fünf Schülerinnen und Schüler sowie die beiden begleitenden Lehrerinnen Antje Steglich und Petra Hoff begann am 2. Januar. Über Istanbul ging es zunächst in die senegalesische Hauptstadt Dakar. Im Sinne des Projektthemas, sich mit verschiedenen wirtschaftlichen Aspekten in dem Land zu befassen, schauten sich die Frankfurter Schüler zunächst am Rosa See die Salzgewinnung an. "Mit dem Besuch der Sklaveninsel Gorée tauchten wir in die Geschichte des Landes ein. Die Schönheit dieser Insel steht im krassen Gegensatz zur Vergangenheit", heißt es im Reisebericht der Gruppe.

Am 6. Januar stand dann die achtstündige Busreise durch den Senegal mit dem Transit durch Gambia nach Ziguinchor an, die Stadt, in der sich das Lycée befindet. Vor Ort bereiteten die Gastschüler, die im vergangenen Jahr in Frankfurt waren, der Reisegruppe aus Deutschland einen herzlichen Empfang. In den folgenden Tagen lernten die Schüler ihre Gastfamilien kennen, nahmen am Unterricht teil und sammelten viele Eindrücke.

"Mit unseren Partnern hatten wir die Möglichkeit, ihre Wohnviertel besser kennenzulernen. Abends gingen wir gemeinsam zu einem Fußballspielen, wo die Stimmung für uns außergewöhnlich laut und temperamentvoll war", berichten die Schüler. Zu weiteren Höhepunkten gehörten der Besuch einer Jungenschule, die Besichtigung des SOS-Kinderdorfes und eine Fahrt mit der Pirogge auf der Casamance, ein Fluss im Süden Senegals. Auch ein Ausflug an den Atlantik stand auf dem Programm.

Die Schüler und Lehrer schreiben: "Während des Aufenthaltes haben wir eine Menge über das Land und seine Einwohner, aber auch über uns selbst erfahren. Die Verbindung mit unseren Partnern und ihren Familien wurde immer enger und vertrauter. Wir schlossen aber auch neue Freundschaften durch den Unterrichtsbesuch in der Schule. Wir hoffen, dass trotz der großen Distanz unsere Kontakte eng, freundschaftlich und regelmäßig bleiben."

Am Wochenende steht die Rückreise an. Den Austausch durch Sponsoring ermöglicht haben unter anderem die Sparkasse und das Lutherstift. "Wir alle möchten auf keinen Fall auf die Erfahrung und die damit verbundenen Erlebnisse verzichten. Wir fühlen uns bestätigt, dieses Abenteuer angetreten zu haben."