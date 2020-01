Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Die Mutter nimmt einen Korb und macht ihn wasserdicht. Dann legt sie ihren dreimonatigen Säugling hinein und setzt den Korb ins hohe Gras am Nil. Hochdramatisch ist die Erzählung, denn die Mutter hat nur eine Chance ihr Kind zu retten, indem sie es im Schilf den Gefahren durch wilde Tiere und Wasser aussetzt. Das ist der Anfang einer Geschichte aus dem Alten Testament; die Mutter heißt Jochebed, die Schwester Mirjam, der Kleine im Körbchen ist Moses.

Klar, dass zu dieser Problemlage den 16 Teilnehmern einer Fortbildung vieles einfällt. Sie alle werden in den nächsten Wochen Gruppen durch die Geschichtenwerkstatt im oikos-Gemeindezentrum Erkner führen, die am Donnerstag startete. Mit einer Bibelgeschichte, vorgetragen in einer Art Beduinenzelt, geht das Programm jedes Mal los. Dann stehen zwölf Stationen zur Verfügung, an denen die Besucher frei dazu assoziieren können. Möglichkeiten, sich auszudrücken, gibt es viele: Eine Legostation, Stationen mit Baumaterialien, Musikinstrumente, sogar einen Computerplatz mit dem Gestalt-Programm "Mindcraft" – oder aber einfach nur Zeichenpapier.

"Bedrohung und Aggression" stellte Friederike Holzki dar, indem sie einen eingewickelten Säugling in den Sand zeichnete. "Das Kind sieht recht leblos aus", erklärt sie den Kolleginnen. Diese nicken. Der Sand liegt auf einer transparenten Platte, die von unten mit bunten Farben durchleuchtet wird. Per Knopfdruck auf der Fernbedienung wechselt die Farbe. Friederike Holzki drückt auf grün für "Hoffnung". Denn schließlich geht die Geschichte vom kleinen Moses halbwegs glimpflich aus. Obwohl Soldaten hinter ihm her sind, überlebt er. Die Mutter wird unerkannt als Amme für ihr eigenes Kind engagiert.

Die Teilnehmenden werden an diesem ersten Tag nach dem Aufbau von Barbara Van der List-Pestner, Studienleiterin für gemeindliche Arbeit mit Kindern in der Landeskirche, durch die Werkstatt geführt. Sie erfahren Methoden und Anregungen, die sie später für die Begleitung ihrer eigenen Gäste nutzen können. Dabei waren die zukünftigen Guides der Erkneraner Geschichtenwerkstatt, daneben waren auch Teilnehmer aus der Potsdamer Gegend angereist, dort wo die materialintensive Methode zur Bibelerkundung als nächstes gezeigt wird. "Fünfzig Gruppen haben sich für Erkner schon angemeldet, noch einige Termine sind aber frei", erklärt Barbara Van der List-Pestner. Bei der Werkstatt steht für sie Offenheit des Bibelverständnisses im Vordergrund. "Wir geben keine offiziellen Auslegungen, sondern legen großen Wert auf Deutungsfreiheit", beteuert Van der List Pestner.

Einen Kontakt für die Anmeldung von Gruppen und frei zugängliche Termine: https://akd-ekbo.de/arbeit-mit-kindern/geschichtenwerkstatt-2020/