Amtsleiter Michael Rose und der für die Region Fürstenwalde zuständige Mitarbeiter Mario Flanse (v.links) sprechen derzeit unter anderem über ein Konzept für die Kreuzung am Stern in Fürstenwalde. © Foto: Uwe Stemmler

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (Freier Autor) Mit Forderungen nach Verkehrseinschränkungen wie Tempo 30, Querungshilfen oder Tonnagebegrenzungen für Fahrzeuge formieren sich in der Region Bürgerinitiativen, kursieren Unterschriftenlisten. Die Kommunen verweisen meist auf die Zuständigkeit des Amts für Straßenverkehr und Ordnung beim Landkreis Oder-Spree. Mit dessen Leiter, Michael Rose, sprach .

Herr Rose, welche Einflussmöglichkeiten haben die Bürger auf Entscheidungen zur Geschwindigkeitsbegrenzung oder andere Verkehrseinschränkungen?

Sie können ihr Anliegen im Amt für Straßenverkehr und Ordnung vorbringen oder sich an die örtlichen Gremien, wie die Gemeindevertretung oder Stadtverordnetenversammlung, wenden. Wenn diese dann eine Änderung beschließt, heißt das allerdings noch nicht, dass das auch umgesetzt wird. Denn sie muss auch rechtskonform sein.

Und da kommen Sie und das Amt für Straßenverkehr und Ordnung ins Spiel. Gibt es eigentlich viele Anträge auf Tempo 30?

Ich habe manchmal den Eindruck, jeder möchte Tempo 30 und dazu die permanente Überwachung. Allerdings nur vor seinem Haus. Woanders möchte jeder schnell und flüssig und ohne Blitzer vorankommen.

Sie sagen, ein solcher Eingriff in den Straßenverkehr müsse rechtskonform sein. Was heißt das?

Nehmen wir Tempo 30. In der Straßenverkehrsordnung ist die Sach- und Rechtslage so beschrieben: Innerorts beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h. Es muss es sehr gewichtige Gründe geben, um das für einzelne Straßen zu ändern. Verkehrszeichen und -einrichtungen, die den fließenden Verkehr beschränken, sind laut Gesetzt nur dort anzuordnen, wo dies durch besondere Umstände zwingend geboten ist. Es muss eine Gefahrenlage existieren, die die im Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung genannten, allgemeinen Risiken erheblich übersteigt.

Wäre auch Lärm ein solcher Grund?

Verkehrslärm ist sicher eine Belastung. Aber allein das Gefühl der Anwohner, dass es zu laut ist, ist kein Grund. Es sind handfeste Fakten notwendig, die vor dem Verwaltungsgericht bestand haben. Auch das Sicherheitsgefühl, Tempo 50 ist gefährlicher als Tempo 30, ist kein Grund. Wir können nicht willkürlich, auf der Basis von subjektiven Eindrücken, verkehrsrechtlich anordnen. Wir sind zudem für alle Straßen im Landkreis zuständig, außer der Autobahn, und müssen auch auf den Gleichbehandlungs-Grundsatz achten. Wir können nicht für eine Straße eine Sonderreglung einführen.

Wie erhält man solche Fakten?

Ein Weg ist die Erarbeitung eines Lärmaktionsplans. In Fürstenwalde ist das so passiert und wir haben ihn, meines Erachtens, auskömmlich umgesetzt. Der muss aber untermauert sein mit konkreten Untersuchungen wie Geschwindigkeitsmessungen, Verkehrszählung und Lärmberechnung. Geht es um das Sicherheitsgefühl, muss auch die Unfallhäufigkeit, die Einschätzung der Verkehrsunfall-Kommission zu Rate gezogen werden. Und für Feinstaub oder Abgase müssen konkrete Ergebnisse vorliegen, die zeigen, dass die Grenzwerte überschritten werden.

Machen wir es mal praktisch. In Fürstenwalde fordern die Anwohner der Dr.-Goltz-Straße Tempo 30. Sie haben das abgelehnt. Warum?

Die Dr.-Goltz-Straße ist eine Hauptverbindungsstraße zwischen Karl-Liebknecht und Trebuser Straße und soll den Durchgangsverkehr zügig fließen lassen. Es ist auch immer zu bedenken: wenn man in Hauptstraßen den Verkehr blockiert, wird er in Seitenstraßen verdrängt und führt dort zu Belastungen.

Auch die Anwohner der Lindenstraße, wo jetzt gelbe Schilder mit "Freiwillig Tempo 30" stehen, oder der Langewahler Straße haben deshalb sicher wenig Chancen auf Tempo 30, oder? Die Anwohner beklagen vor allem, dass Lkw dort mit 70 km/h fahren und erhebliche Erschütterungen verursachen.

Auch das sind Hauptverbindungsstraßen. Die Überwachung des fließenden Verkehrs ist neben dem Landkreis auch Aufgabe der Polizei. Baulastträger, also für den Zustand der Straße zuständig, ist die Stadt Fürstenwalde.

Die Bewohner des Ortsteils Heideland wollen eine Querungshilfe auf der L 38 und dass das Ortseingangsschild so versetzt wird, dass schon zeitiger Tempo 50 gilt.

Die Querungshilfe ist in Planung, Vorgespräche mit uns, dem Landesbetrieb Straßenwesen, der Stadtverwaltung und einem Ingenieurbüro haben stattgefunden. Das Ortseingangsschild kann nicht umgestellt werden. Der Standort ist nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung grundsätzlich an eine geschlossene Bebauung gebunden. Steht es zu weit weg, sinkt die Akzeptanz vom Großteil der Kraftfahrer, sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu halten.

In der Gemeinde Grünheide gibt es immer wieder Forderungen nach Tempo 30, unter anderem in Hangelsberg.

Dort wurde Tempo 30 für Lkw versuchsweise angeordnet. Es hat sich aber gezeigt, dass das sehr gefährliche Situationen heraufbeschwört – wenn Pkw überholen. Es hat sich also nicht bewährt. Noch ein Wort zu Grünheide. Wenn dort ab 2021 rund 150 000 Fahrzeuge gefertigt werden sollen, muss jetzt grundsätzlich komplett über eine Neuausrichtung der Verkehrsinfrastruktur nachgedacht werden. Dafür gibt es Arbeitsgruppen auf verschiedenen Ebenen.

In Pillgram fordern Einwohner, dass auf der innerörtlichen Straße nach Biegen die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert und rund um das denkmalgeschützte Vorlaubenhaus eine Tonnagebeschränkung eingeführt wird. Befürchtet wird vor allem ein starker Lkw-Verkehr durch die Biogasanlage, die dieses Jahr in Betrieb geht.

Das wurde im Oktober mündlich an mich herangetragen. Begründet wurde es mit der Lärmbelastung aufgrund des Straßenbelags. Eine Geschwindigkeitsreduzierung setzt eine Lärmberechnung voraus. Da könnte das Amt Odervorland auf den Erfahrungsschatz Fürstenwaldes zurückgreifen. Für eine Tonnagebegrenzung müsste eine Teileinziehung gemäß Paragraph 8 des Brandenburgischen Straßengesetzes erfolgen. Die ist aus "überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls" zulässig. Das erforderliche Verwaltungsverfahren sollte dem Amt bekannt sein, weil so etwas bereits in Gölsdorf erfolgte.

Reagiert die Straßenverkehrsbehörde eigentlich nur auf solche konkreten Hinweise und Anträge aus den Kommunen oder von Bürgern oder wird es auch selbst aktiv?

Nein. Wir führen alle zwei Jahre eine Verkehrsschau durch. Das heißt, jeder Sachbearbeiter, der für eine Region zuständig ist, prüft die Lage vor Ort, in Zusammenarbeit mit Polizei, Baulastträger, und Kommune. Dabei geht es darum festzustellen, ob es aktuell Probleme gibt, was bislang angeordnet ist, welche Erfahrungen gemacht wurden, wo gegebenenfalls gegengesteuert werden muss. Außerdem werden wir aktiv, wenn es eine Unfallhäufung gibt – so wie das kürzlich beim blechernen Grünen Pfeil in Fürstenwalde an der Kreuzung am Stern geschehen ist. Dafür wurden wir zunächst viel kritisiert. Aber die Lösung, die dann umgesetzt wurde, finden jetzt offensichtlich alle gut. Sie soll mittelfristig durch kleine Veränderungen im Kreuzungsbereich und neue Markierungen ergänzt werden. Daran arbeiten wir.