Storkow (MOZ) Guten Tag, Soldatinnen und Soldaten", ruft sie und kann ein leichtes Grinsen nicht unterdrücken. Statt "Guten Tag, Frau Kommandeurin" schallt es zurück "Guten Tag, Frau Bürgermeisterin".

Der Ruf der Soldaten erklingt laut und kraftvoll, jener der Bürgermeisterin ist für die Rituale bei der Bundeswehr ungewohnt leise. Statt des Storkower Rathauses war am Mittwoch die Kurmark-Kaserne der Arbeitsplatz von Cornelia Schulze-Ludwig. Einen Tag lang übernahm sie im Informationstechnikbataillon 381 der Bundeswehr die Rolle der Kommandeurin. Heute ist es umgekehrt – Kommandeurin Anastasia Biefang waltet als Bürgermeisterin.

Als Cornelia Schulze-Ludwig um Punkt 13 Uhr die Soldaten begrüßt. steht sie vor den Mitgliedern einer gesamten Kompanie. Anastasia Biefang begleitet sie, hält sich aber im Hintergrund. Dann wird der Blick der Bürgermeisterin etwas unsicher angesichts der weiteren Abfolge des Zeremoniells. Leutnant Fränzi Pietke, Personal-Abteilungsleiterin und Presseoffizier, flüstert ihr die korrekten Worte zu. Cornelia Schulze-Ludwig übernimmt die Aufgabe, Sven Christian Horn eine Auszeichnung zu überreichen. Er erhält die Einsatzmedaille in Silber für insgesamt 360 Tage Auslandseinsatz in Afghanistan. Die dazugehörige Urkunde trägt die Originalunterschrift von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Dann geht es zur nächsten Gruppe Soldaten, die sich aufgereiht hat für den Besuch der Bürgermeisterin. "Kompanie stillgestanden!", ruft Cornelia Schulze-Ludwig nun schon deutlich lauter. Sie übergibt vier Schützenschnüre, silberfarbene Kordeln als Schmuck für den Dienstanzug, verliehen für besonders gute Leistungen bei Schießübungen. Bevor sie die Soldaten einzeln aufruft, hat ihr Fränzi Pietke noch erläutert, welches Kürzel für welchen Dienstgrad steht. "Gelernt habe ich heute auch, dass die Bundeswehr ein Abkürzungsdschungel ist", sagt Cornelia Schulze-Ludwig später lachend.

Der Ämtertausch für einen Tag sei schon vor Jahren angedacht gewesen, mit dem damaligen Kommandeur Thorsten Niemann, berichtet sie. Nun habe es terminlich endlich geklappt. Die Aktion sei keineswegs als Scherz gedacht, sondern vielmehr, um voneinander lernen zu können. "Ich habe heute erfahren, dass es hier sehr viel Bürokratie gibt, aber auch ein total strategisches Denken", erzählt sie. Bei der Bundeswehr gebe es viel Veränderung. Punktuell wünsche sie sich das auch für eine öffentliche Verwaltung wie die der Stadt. Begonnen hat ihr Tag in der Kaserne um 7.45 Uhr mit zahlreichen Besprechungen – im Führungskreis, zwischen Chef und Stab sowie in der sogenannten kleinen Runde mit den fünf Kompaniechefs.

Beim heutigen zweiten Teil des Tausches beginnt Kommandeurin Anastasia Biefan ihren Tag als Rathaus-Chefin mit Büroarbeiten. Dann geht es in die Europaschule. Dort übergibt sie jeder Klasse einen Neujahrsteller mit Obst – das ist der Einsatz aus der Wette der Bürgermeisterin, die diese im Dezember beim Weihnachtsmarkt in der Schule verlor. Es folgt ein Gespräch mit der Schulleitung. "Das wäre auch ohne Rollentausch das Programm des Vormittages gewesen", sagt Cornelia Schulze-Ludwig. Extra eingeschoben worden sei für die Mittagszeit allerdings ein Essen mit den Amtsleiterin der Stadtverwaltung. Am Nachmittag nimmt Anastasia Biefang am Richtfest für das neue Mietshaus am Markt teil. "Meine Ansprache habe ich noch nicht vorbereitet", so Anastasia Biefang am Mittwoch. Sie sei bei derartigen Aufgaben aber generell sehr spontan.

"Ich verspüre schon große Neugier und bin gespannt, was für ein Verständnis von Miteinander es bei der Stadtverwaltung gibt", sagt sie im Vorfeld ihres Tages als Bürgermeisterin. Der Ämtertausch sei im Rahmen der Zusammenarbeit eine weitere Möglichkeit, noch mehr Verständnis für die Angelegenheiten des anderen aufzubringen. Vorstellen kann sich die Kommandeurin, eines Tages auch einen tageweisen Austausch weiterer Führungskräfte anzugehen.

Heute Abend folgt auf der Burg der gemeinsame Neujahrsempfang von Bundeswehr und Stadt. Dann tritt Anastasia Biefang wieder ganz offiziell als Kommandeurin auf, Cornelia Schulze-Ludwig als Bürgermeisterin.