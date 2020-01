BRAWO

Buckau Zum Auftakt der Orgelvespern 2020 in Buckau spielt am Sonntag, 26. Januar, bei der 70. Orgelvesper des Dorfkirchenvereins der Brandenburger Organist Andreas Patzwald auf der romantischen Buckauer Böttcher-Orgel. Es erklingen unter anderem Stücke von Domenico Zipoli und Wolfgang Amadeus Mozart. Im Schein von über 70 Kerzen können die Zuhörer am 3.Sonntag nach Epiphanias in Buckau den Ausklang der 40-tägigen Weihnachtszeit, die offiziell am 2. Februar endet, und den Auftakt zum Orgelvesperjahr 2020 feiern.

Der Tag wird noch einmal mit Glühwein und Aufwärmtee und Spekulatius an den Vespertischen unter der Orgelempore ausklingen.

Der Eintritt ist frei.