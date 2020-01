Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Neue Projekte schiebt Ireen Kautz mit ihrem Team vom Tourismus-Verein Momentum an. Nach der Fusion von Tourismus-Verein und AG City Schwedt im vergangen Jahr zeigen sich nun bereits die ersten Früchte. Denn neben den nicht nur für die Schwedter Bürger so wichtigen Höhepunkten im Jahr wird es neue touristische Aktionen geben – bei denen auch die Menschen von Ort ihre Stadt und die Umgebung intensiver erleben können.

Besonders innovativ sind die neuartigen Stadtführungen, die als "City-Game" daher kommen. Ganz spielerisch und ohne Fremdenführer können Touristen aber auch Einheimische dabei ihr Umfeld kennenlernen. Das Prinzip ist ganz einfach: Wer mitmachen möchte, kauft sich eine Box. Darin sind Aufgaben, die gelöst werden müssen und kleine Aufmerksamkeiten von hiesigen Unternehmen, beispielsweise Rabattaktionen. Starten soll das neue Projekt ab April.

Von dem Projekt hat Kautz hohe Erwartungen, denn bereits 2019 hat es einen vielversprechenden Testlauf gegeben. Während die erste Version klassische Anlaufpunkte in der Stadt im Programm hat, sind weitere Varianten des City-Game in Vorbereitung. So soll es eine Tour zum Thema Winter geben. Kautz kann sich auch eine kinder- oder eine seniorenfreundliche Ausgabe des "City Games" vorstellen.

"Oft kommt die Kritik, dass in Schwedt nichts los sei", sagt Kautz. Eine komplett falsche Wahrnehmung, meint sie. Dass tatsächlich viel los ist, zeigt der Plan "Schwedt erleben", den Momentum neu aufgelegt hat. Auf dem Faltblatt-Kalenderplan sind mehr als 120 Termine vorgemerkt – verteilt auf 365 Tage, könnten Interessierte bereits ein Drittel des Jahres verplant haben.

Eine weitere Idee sind regionale Entdeckertouren. Mit im Boot ist dabei Wolf Mieczkowski vom Brauwerk, der sich einen Kleinbus zugelegt hat und das Projekt unterstützt. Für acht Teilnehmer plus Fahrer geht es dann ab in die Umgebung. "Da könnte ich mir zum Beispiel einen Ausflug zum Hühnermobil vorstellen mit einem anschließenden Besuch einer Firma, in der es spannende Einblicke gibt und hinterher geht es zu einem lauschigen Plätzchen im Nationalpark, wo die Gruppe ein Picknick macht", schwärmt Kautz.

Warum in die Ferne schweifen?

Auch dieses Projekt ließe sich ausweiten, indem die Region einbezogen wird. "Da müssen die Schwedter gar nicht nach Berlin oder an die Ostsee fahren, um etwas zu erleben und neue Erfahrungen zu machen", sagt Kautz. Angeboten werden soll die Entdecker-Tour selbstverständlich auch Wochenend-Touristen.

Wichtig ist Kautz auch die Beteiligung des Vereins Momentum an der inkontakt-Messe, die von den Uckermärkischen Bühnen ausgerichtet wird. Wirtschaft und Industrie nutzen dabei das Forum, sich zu präsentieren. "Im vergangenen Jahr hatten wir erstmals die Vierradener Straße einbezogen", sagt Kautz. Das sei erfolgreich gewesen und solle entsprechend wieder stattfinden. So werden sich von der Berliner Straße bis zur Tourist-info erneut Tourismus-Anbieter aus der Region präsentieren.

Neben diesen neuen Projekten werden auch die liebgewonnenen Veranstaltungen in Schwedt allesamt wieder stattfinden. Besondere Aufmerksamkeit widmet Kautz mit ihrem Team in diesem Jahr dem Stadtfest zum 755-jährigen Bestehen Schwedts.