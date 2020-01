Hans Still

Wandlitz Chaos in vollendeter Perfektion: So oder ähnlich muss am Dienstagabend die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden im Bauausschuss auf die gut 30 Zuschauer gewirkt haben.

Die Zutaten: Der Ausschussvorsitzende Uwe Liebehenschel (CDU) fehlte entschuldigt, wie Papa Peter Liebehenschel (F.Bg.W.) den überraschten Ausschussmitgliedern mitteilte. Liebehenschel übernahm folglich als Ältester – das regelt die Satzung – die Geschicke im Ausschuss bis zur Wahl eines Stellvertreters. Damit wird dem Abend die Bühne bereitet. Denn Liebehenschel schlägt sich trotz Sitzungsleitung später selbst als Stellvertreter vor. Und schließlich kommt noch das Zutun des Sitzungsdienstes der Verwaltung dazu, der irgendwie auf den Abend nicht so gut vorbereitet wirkte.

Zunächst hatte die SPD die Möglichkeit, einen Stellvertreter zu benennen. Doch Frank Liste (SPD), der selbst den Ausschuss schon früher leitete und genügend Erfahrungen mitbringen würde, lehnte dankend ab. Seine Begründung lässt Einiges erahnen. "Auf dieses Chaos habe ich keine Lust. Wenn Uwe Liebehenschel mal wieder schlecht vorbereitet ist oder fehlt, dann muss der Stellvertreter das ausbügeln. Und dann noch mit dieser Digitaltechnik hier", polterte Liste. Um das zu verstehen, müssen die Probleme der Digitaltechnik kurz erläutert werden. Sie könnte nämlich, weil der Papierverbrauch gesenkt werden soll, die Gemeindevertreter stets aktuell über Vorlagen und Tagesordnungen in den Ausschüssen informieren. Doch das System klappt offenbar nur bedingt, was in den vergangenen Wochen schon öfter von Gemeindevertretern moniert wurde.

Der zweite Aspekt in Listes Statement betrifft Uwe Liebehenschel, der in seiner früheren Zeit als Vorsitzender der Gemeindevertretung mitunter im Zentrum der Kritik stand. Der junge Papa und Firmeninhaber werkelte früher noch im Landtag mit, dabei mussten die Wandlitzer Verpflichtungen offenbar zuweilen zurückstehen. Kurzum, Liebehenschel Senior schlug sich also nach der SPD-Absage selbst als Stellvertreter vor. Plötzlich hatten Mitglieder der Wahlkommission Klebezettel in der Hand, um daraus einen Wahlzettel zu basteln. Immerhin fand die Verwaltung noch eine Wahlurne, die aber auch nicht mit Klebeband gesichert wurde, wie es eigentlich sein sollte. Marita Kalinowski (Linke, Grüne/UWG) schlug indes am Tisch die Fraktionschefin Gabriele Bohnebuck als stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss vor, sodass es sogar zu einer Stichwahl kommen konnte. Diese gewann Gabriele Bohnebuck mit vier Stimmen gegen zwei Stimmen für Peter Liebehenschel.

Die ganze Wahlprozedur verschlang locker 45 Minuten, und längst ist nicht klar, ob die Wahl Bestand haben wird. So bemängelte Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler) das Fehlen einer Wahlkabine. Die Gemeindevertreter setzten an den Tischen ihre Kreuze.

Fortsetzung am 28. Januar

Die erlittenen Verzögerungen konnte der Ausschuss nicht mehr aufholen. So stellte Liste gegen 22.10 Uhr den Antrag, keine neuen Tagesordnungspunkte aufzurufen und zitierte die Satzung. Am 28. Januar wird die Sitzung in Stolzenhagen fortgesetzt.