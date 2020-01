Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Zehnmal so viel Platz für Tierpark-Elefanten: In Berlin-Friedrichsfelde soll eine Anlage mit Afrika-Savanne für Giraffen, Zebras und Antilopen entstehen.

Eine Elefantenherde zieht über den trockenen savannenartigen Boden und sammelt sich schließlich an einem Wasserloch. Während einige der majestätischen Tiere trinken, nehmen andere gleich ein ausgiebiges Bad.

In unmittelbarer Nachbarschaft grasen Zebras und Antilopen. Giraffen werfen ihre langen Schatten. Solche malerischen Szenen, die man sonst nur in afrikanischen Nationalparks verorten würde, will Zoo-Direktor Andreas Knieriem künftig nun auch den Besuchern des Tierparks in Berlin-Friedrichsfelde bieten. Für rund 41 Millionen Euro soll dort in den kommenden zwei Jahren die modernste Elefantenanlage Europas entstehen.

Fläche soll sich verzehnfachen

Nach der Wiedereröffnung des Alfred-Brehm-Hauses für Raubtiere, die für das Frühjahr 2020 geplant ist, steht damit das nächste Großprojekt in den Startlöchern: Als Herzstück der zukünftigen Afrikalandschaft soll das bisherige Dickhäuterhaus grundlegend umgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung des Tierparks. Anstatt für unterschiedliche Dickhäuter, soll das neue Haus künftig ausschließlich Afrikanischen Elefanten Platz bieten – und davon reichlich: Ganz nach dem Motto "Mehr Platz für Tiere, weniger Platz für Besucher" soll sich die Fläche alleine im Haus für die Tiere auf knapp 3000 Quadratmeter nahezu verzehnfachen. Bisher waren etwa zwei Drittel des 1989 eröffneten Dickhäuterhauses für Besucher vorgesehen.

"Es entsprach schon lange nicht mehr unseren Ansprüchen an eine moderne und artgerechte Tierhaltung", erklärt Knieriem. Deshalb seien er und seine Mitarbeiter sehr glücklich über die finanzielle Unterstützung mit öffentlichen Mittel für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, mit deren Hilfe das Gebäude nun so umgebaut werden könne, dass es den speziellen Bedürfnissen Afrikanischer Elefanten gerecht wird. "Das neue Elefantenhaus wird nicht nur ein wichtiger Meilenstein für den Tierpark Berlin, sondern auch für die gesamte Elefanten-Haltung in Europa sein", hofft der Tierpark-Chef.

Angrenzend an die neue Elefanten-Anlage soll unter anderem eine großzügige Afrika-Savanne für Giraffen, Zebras und Antilopen entstehen. Von den 41,1 Millionen Euro, die der Bau der neuen Afrikalandschaft insgesamt kosten wird, sind 35,4 Millionen Euro allein für den Umbau des Dickhäuterhauses vorgesehen. Insgesamt soll das Erneuerungs-Projekt ungefähr zwei Jahre dauern.

Im Zuge des Umbaus werden in der ersten Jahreshälfte 2020 zunächst alle Elefanten den Tierpark Berlin verlassen und in andere Zoos umziehen. Wann es genau soweit sein wird und wo es für die "Grauen Riesen" hingeht, wird derzeit eng mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm abgestimmt.

Im Berliner Zoo in Charlottenburg dagegen werden am Mittwoch zwei andere Stars auf Wanderschaft gehen. Dann wird der Berliner Panda-Nachwuchs Meng Xiang und Meng Yuan erstmals für Zoobesucher öffentlich zu sehen sein. Die jungen Bären werden zusammen mit ihrer Mutter Meng Meng ihren Rückzugsort hinter den Kulissen verlassen und die Innenanlage des Panda Garden entdecken, wie der Berliner Zoo am Mittwoch mitteilte. Die Zwillinge waren am 31. August zur Welt gekommen.