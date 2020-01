Unscheinbar, doch für die Geschichtsforschung sehr kostbar: Dieses in Friesack gefundene Tragenetz gilt als das älteste Textil der Welt. Es wird im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel gezeigt. © Foto: BLDAM

Der Lucke-Bauernhof in Premnitz vor etwa 100 Jahren: Noch heute existiert der Vierseitenhof in der Alten Hauptstraße, dessen Name von der Familie Lucke herrührt, die im 17. Jahrhundert in Besitz der Immobilie gelangte. Er ist eines von 541 Baudenkmälern im Landkreis Havelland. © Foto: privat

René Wernitz

Havelland (MOZ) Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow, das Schloss in Nennhausen und der Lucke-Hof in Premnitz, diese historischen Objekte haben eine wesentliche Gemeinsamkeit. Sie gehören zu den aktuell 541 eingetragenen Baudenkmalen im Landkreis Havelland. Diese Zahl nannte Julia Küchle, Pressesprecherin des in Wünsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ansässigen Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege, auf BRAWO-Anfrage. Die Behörde betreibt zudem das Archäologische Landesmuseum in Brandenburg an der Havel.

Denkmalpflege kann grob unterschieden werden nach ober- und unterirdischen Ambitionen. Für Geschichte unter der Erde sind Archäologen zuständig. Letztlich werden bedeutende Bereiche zu Bodendenkmalen erklärt. Von solchen existieren bereits 806 im Landkreis, 206 stünden in Bearbeitung. Insgesamt gebe es im Havelland 3.013 archäologische Fundplätze, von denen bis jetzt bereits 2.175 (also rund 72 Prozent) Bestandteile von Bodendenkmalen sind, so Küchle.

Demnach kann ein solcher geschützter Bereich mehrere Fundplätze aufweisen. Etwa in Friesack befindet sich ein Bodendenkmal mit Siedlungsspuren von der Mittelsteinzeit bis zum slawischen Mittelalter. Aus Friesack stammt übrigens ein rund 10.000 Jahre altes Tragenetz, das im Archäologischen Landesmuseum gezeigt wird. Es soll sich um das älteste Textil der Welt handeln.

Landesweit gibt es mehr als 40.000 archäologische Fundplätze in etwa 11.000 Bodendenkmalen. Die Zahl der Baudenkmale beläuft sich auf rund 3.900. Aus Mitteln des Kultur- und das Infrastrukturministeriums flossen im Vorjahr 37 Millionen Euro in Sicherung, Sanierung und Restaurierung. Landeskonservator Thomas Drachenberg, er ist gleichsam stellvertretender Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, sagte unlängst: "Denkmale sind nicht nur bauliches, sondern auch soziales Fundament unserer Gesellschaft. Die Baukultur ist wichtig für eine qualitätvolle Umwelt. Denkmale dienen mit ihren Zeitschichten aber auch dazu, dass wir uns alle am Original unsere Geschichten erzählen können. Diese Kommunikation ist ein wesentliches Element einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft."