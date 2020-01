Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Wie geht es weiter nach der Schule? Wo mache ich ein Praktikum? Wo kann ich mir in den Ferien etwas dazu verdienen? Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Schüler und junge Leute am Sonnabend, 15. Februar, am Oberstufenzentrum (OSZ) Ostprignitz-Ruppin an der Alt Ruppiner Allee 39 in Neuruppin. Dort findet in der Aula, in der Kantine sowie in den Erdgeschossen der Schulgebäude die zwölfte Bildungsmesse "Deine Zukunft beginnt" statt. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr stellen sich zahlreiche Betriebe aus der Region, Verwaltungen sowie Hoch- und Fachschulen mit ihren Angeboten vor. Gleichzeitig gewährt das OSZ beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen.