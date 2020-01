Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum (ÜAZ) hat am Mittwoch, 22. Januar, einen Zuwendungsbescheid über mehr als eine Million Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) erhalten. Der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel überreichte die entsprechende Urkunde mit einem Betrag von 1.047.642,28 Euro an Wolfgang Frey, Vorstand des Berufsförderungswerkes Berlin-Brandenburg e.V..

Er betonte, dass die Unterstützung durch das BMBF genau zur richtigen Zeit käme, da sich die Zahl der Auszubildenden pro Lehrjahr in den den vergangenen Jahren verdoppelt hätte und es wichtig sei, "alle jungen Menschen an eine moderne Technik in ihren Berufen heranzuführen". Auch, um sie dafür zu begeistern. Das Berufsförderugswerk der Bauindustrie wird die Förderung deshalb in die Anschaffung verschiedener Bagger, dreier Radlader und einem Turmdrehkran investieren.

"Moderne Qualifizierungsangebote in den Bildungsstätten, wie hier im ÜAZ, sind immer auch ein zusätzlicher Attraktivitätsfaktor für die Berufe. Und das ist wichtig, denn es gilt jungen Menschen zu zeigen, welche Chancen ihre Berufe bieten, um damit langfristig dem drohenden Fachkräftemangel und einer daraus resultierenden Wachstumsbremse für unser Land entgegen zu wirken", zeigte sich auch Thomas Rachel in seiner Ansprache sicher.