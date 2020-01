Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Der Fall, der am Mittwochabend in Oranienburg mit der Androhung von Waffengewalt endete, hatte mit einem falsch abgestellten Auto begonnen.

Nach Angaben der Polizei waren Revierpolizisten gegen 19.15 Uhr auf einen 61-jährigen Oberhaveler aufmerksam geworden, weil dieser seinen Wagen in der Breite Straße nicht korrekt abgestellt hatte. Die Polizeibeamten hätten den Mann daraufhin angesprochen, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstagmorgen mit. Der Fahrer habe sich jedoch uneinsichtig gezeigt, was die Parksituation anging.

Der Aufforderung der Revierpolizisten, seinen Personalausweis vorzuzeigen, kam der 61-Jährige nicht nach. Als sie ihn nach Papieren durchsuchen wollten, habe der Mann gedroht, dass er eine Waffe habe, sagte Ariane Feierbach.

Die Polizisten brachten den Mann daraufhin zu Boden, durchsuchten ihn sowie dessen Auto. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die von Rettungskräften vor Ort behandelt wurden.