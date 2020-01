red

Mittelmark Beamte der Autobahnpolizei stellten in der Nacht auf dem Parkplatz Buckautal Süd an der A2 einen LKW fest, dessen Plane aufgeschlitzt war. Unbekannte hatten nach ersten Erkenntnissen zwar die Plane aufgeschnitten, die geladenen Textilien wurden aber zurückgelassen. Der Fahrer, der im Führerhaus geschlafen hatte, bemerkte nach eigenen Angaben nichts von der Tat. Die Autobahnpolizei prüfte alle weiteren Parkplätze an Bundesautobahnen im Bereich der Polizeidirektion West. Dabei wurde festgestellt, dass auch auf den Parkplätzen Grebser Heide (A2 Richtung Potsdam) und Rietzer See (A2 Richtung Magdeburg) bei insgesamt 16 LKW Planen aufgeschlitzt wurden. Entwendet wurde nichts. Auf dem Rastplatz Fläming-West (A9 Richtung Leipzig) wurde ebenfalls ein LKW beschädigt. Nicht näher bekannte Ware, die sich auf mehreren Paletten befand, wurde gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls.