BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein aufmerksamer Verkäufer verhinderte am Mittwoch, dass ein 77-Jähriger Opfer eines Betrugs wurde.

Der Mann erhielt am Vormittag einen Anruf einer angeblichen Lottogesellschaft, die ihm einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro in Aussicht stellte. Zuvor müsse der Rentner jedoch Guthabenkarten, sogenannte ,,Paysafekarten" in Höhe von 900 Euro erwerben und diese an einen vermeintlichen Mitarbeiter übergeben.

Als der Brandenburger die Karten kaufen wollte, machte ihn der beherzte Verkäufer auf die Betrugsmasche aufmerksam, weshalb der Rentner vom Kauf der Geldkarten absah. Es erfolgte die Erstattung einer entsprechenden Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.