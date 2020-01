HGA

Hennigsdorf Gleich zwei Mal hat ein Betrunkener die Polizei in Hennigsdorf am Mittwochvormittag beschäftigt.

Der 29-Jährige war in seine Wohnung zurückgekommen, in dem auch der Lebensgefährte seiner Mutter lebt. Offenbar gerieten die beiden Männer in Streit, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag mitteilte. In der Auseinandersetzung schlug der 29-Jährige den 65-Jährigen und warf Gegenstände nach ihm. Eintreffende Polizeibeamte ließen den verletzten 65-Jährigen von Rettungskräften in eine Klinik bringen. Bei dem Angreifer ermittelten sie einen Atemalkoholwert von 2,20 Promille. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie einen Platzverweis. Außerdem nahmen die Polizeibeamten dem jungen Mann den Wohnungsschlüssel ab.

Der 29-Jährige suchte daraufhin ein Hotel in Hennigsdorf auf und verlangte an der Rezeption ein Zimmer, wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte. Er erhielt jedoch keines und beleidigte die Hotelmitarbeiterin. Weil er das Hotel nach Aufforderung nicht verlassen wollte, rückte die Polizei erneut an. Die Beamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.