Prenzlau Zeugen wurden am 22. Januar, gegen 13:30 Uhr, auf einen Brand aufmerksam.

In der Stettiner Straße bemerkten sie, dass aus einer Wohnungstür Rauch nach außen drang. Mit Hilfe weiterer anwesender Personen verschaffte sich der Melder Zugang zur Wohnung. Gemeinsam gelang es, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr vorerst zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der geschätzte Gesamtschaden in den nicht mehr bewohnbaren Räumlichkeiten wird auf 5.000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.