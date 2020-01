MOZ

Fürstenwalde In der Nacht zum Mittwoch drangen noch Unbekannte in eine Bar in der Eisenbahnstraße ein und brachen dort dann zwei Spielautomaten auf.

Noch ist unklar, ob ihnen dabei Bargeld in die Hände fiel. Doch hinterließen sie hohen Sachschaden, weil sie anschließend den Inhalt eines Feuerlöschers in der Bar versprühten. Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln nun in dem Fall.