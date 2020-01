MOZ

Densow Ein Anrufer informierte die Polizei in Templin am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, darüber, dass ein dunkler PKW in Schlagenlinien auf der L15 unterwegs sei.

Die Polizisten konnten den PKW in Densow, in der Hauptstraße, stoppen. Am Steuer des Opel Meriva saß dessen 71-jährige Halterin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Die Fahrt war für die Frau hier zu Ende. Die Beamten nahmen sie mit zur Blutentnahme und stellten ihren Führerschein sicher.