Neuzelle Am frühen Donnerstagmorgen wollten sich Polizisten ein Wohnmobil einmal etwas näher betrachten, dass ihnen am Lindenpark in Neuzelle aufgefallen war.

Als der Fahrer des Mobils den Streifenwagen bemerkte, sprang er aus dem Wagen und rannte davon. Trotz sofortiger Verfolgung und dem Einsatz eines Hubschraubers bei der Fahndung konnte der Mann nicht mehr gefunden werden. Wie herauskam, war das Fahrzeug in Schöneiche gestohlen worden. Die angebrachten Kennzeichen erwiesen sich als gefälscht. Die echten Kennzeichen konnten bei der ersten Spurensuche im Innenraum aufgefunden werden. Das Wohnmobil ist sichergestellt und wird nach kriminaltechnischer Untersuchung wieder an die rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben.