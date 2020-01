Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es war eine Tragödie unfassbaren Ausmaßes: Vermutlich wegen eines Kabelbrandes war in der Nacht zum Sonnabend ein Einfamilienhaus an der Dannenberger Straße von einem Feuer zerstört worden. Der 83-Jährige Bewohner kam ums Leben, ein Sohn des Brandopfers, der mit Frau und Kind in einem ebenfalls vom Brand in Mitleidenschaft gezogenen Anbau lebte, ist seither ohne eigene Bleibe. Seine Kollegen im Bahnwerk in Eberswalde wollten nicht tatenlos zusehen und haben im Internet eine Spendenaktion gestartet, die bis Mittwochmittag in gerade einmal zwei Tagen fast 2000 Euro erbracht hat. Dies sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein für jemanden, der seit der Brandnacht buchstäblich vor den Trümmern seiner Existenz stehe, betonen die Initiatoren des Aufrufes, denen es wichtig ist, die Identität ihres Kollegen nicht öffentlich preiszugeben.

Des Weiteren werde für die dreiköpfige Familie umgehend eine Wohnung zur Miete in Eberswalde gesucht. Über Tipps dazu wären die Verfasser des Aufrufes dankbar, die unter der E-Mail-Adresse betriebsrat@sfw-eberswalde.de kontaktiert werden können.

Die Stadt Eberswalde hatte die Betroffenen noch in der Brandnacht in einer Unterkunft untergebracht, die für solche Notfälle bereitgehalten wird.

Link zur Spendenaktion:https://www.paypal.com/pools/c/8lQmUaqXZW