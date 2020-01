MOZ

Frankfurt Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Heilbronner Straße informierten die Polizei am Mittwochnachmittag über einen offensichtlichen Betrugsversuch. Bei ihnen war eine 92 Jahre alte Frau erschienen, die für 500 Euro "Google Play"-Karten kaufen wollte. Glücklicherweise folgte das Verkaufspersonal ihrem menschlichen Instinkt und fragten bei der Seniorin einfach mal an, was sie denn mit den Karten vorhaben würde. Die Rentnerin berichtete daraufhin von einem per Telefon angekündigten Gewinn und sie bräuchte die Karten für die Bezahlung des Geldtransportes.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen sich der Sache an und begleiteten die Dame nach Hause. Dort erhielt sie wiederum einen Anruf von einem Mann, der ihr erklärte, sie müsse ihm nun den Code der Karten durchgeben, dann würde der Geldtransport anrollen. Natürlich hatten sie die Beamten da bereits eindringlich auf diese Betrugsmasche hingewiesen und stärkten der Frau durch ihre Anwesenheit den Rücken.

Letztlich bleibt festzuhalten, dass ihr dank des Eingreifens der Marktmitarbeiter ein ganz böses Erwachen erspart blieb. Und leider aber auch, dass der Betrüger nur knapp am Erfolg vorbeischrammte.