Wolfgang Balzer

Paretz Ohne Wilfried Schwetzke gäbe es heute die Paretzer Bockwindmühle wohl nicht mehr. In mehr als 40 Jahren hat er in unzähligen Arbeitsstunden das technische Denkmal wieder weitestgehend entsprechend dem Originalzustand hergerichtet und für den sanften Tourismus geöffnet. Am 17. Januar ist er kurz vor Vollendung seines 68. Lebensjahres gestorben.

Wie der inzwischen diplomierte Windmüller seinen Besuchern immer wieder gern erzählte, suchte "der Schlossergeselle aus Teltow" eigentlich nur einen Garten. Den habe er 1978 bekommen, allerdings mit der schon ziemlich eingefallenen Mühle darauf, wie ein Foto aus dem Jahre 1977 bewies. Allerdings wurde die Mühle nicht an der Stelle gebaut, an der sie heute zu besichtigen ist. Ihr Tagwerk hatte sie im Jahre 1872 in der Etziner Sandschelle begonnen. Nach dem die Mühle in Paretz im Jahre 1893 abgebrannt war, ließ Müller Otto Grünefeld die Mühle in Etzin abbauen und am heutigen Standort wieder aufbauen. Hier versah sie bis 1958 ihren Dienst, in den letzten Jahren allerdings nur noch elektrisch.

Nach und nach gewann Wilfried Schwetzke immer mehr Mitstreiter, die ihn dabei unterstützten, die Mühle und das direkte Umfeld zu einem Besuchermagneten zu gestalten. Im Jahre 2003 gründete er den Verein Freunde der Mühle Paretz. Dem Windmüller und dem auf rund 40 Mitglieder angewachsenen Verein haben es die Besucher der Mühle zu verdanken, hier entspannte Stunden verleben und auch einen Blick in das technische Innenleben der Mühle werfen zu können.

Mehrere tausend Besucher, unter anderem auch aus Brasilien, Lesotho und Südafrika, habe er in allen diesen Jahren auf seinem Mühlengelände begrüßen dürfen, erzählte er auf einer seiner letzten Veranstaltungen. Dann feuerte er gern einen der beiden Backöfen auf dem Hof an, buk nach alten originalen Rezepten Obstkuchen, aber auch Brot und die so genannten Luisenkringel. Gern erzählte er von den vielen Kulturveranstaltungen in der Mühle und den Kindern der Paretzer Kita Havelfrüchtchen, die hier alljährlich dem Märchenerzähler lauschten.

Mit Freude nahm Wilfried Schwetzke auch an den Paretzer Veranstaltungen wie dem Historischen Erntefest teil, natürlich in der originalgetreuen Kluft des Müllers. Gern hätte Wilfried Schwetzke noch einiges an der Mühle dem Originalzustand näher gebracht. So waren die Segeltücher an den Flügeln der Mühle ein Ziel, das er nie aufgegeben hat. Die Beisetzung erfolgt am 11. April auf dem Paretzer Friedhof.